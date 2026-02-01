Walczył o życie cały miesiąc. Nastolatek zmarł

W szpitalu, w sobotę, miesiąc po tragedii zmarł 18-letni Szwajcar - podała szwajcarska agencja za tamtejszą prokuraturą. Rannych w pożarze w lokalu Le Constellation zostało w sumie 115 osób. Około 60 z nich nadal przebywa w szpitalach w Szwajcarii i za granicą.
Prokuratura prowadzi śledztwo
W związku z pożarem prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko czterem osobom. To właściciele baru, francuskie małżeństwo Jacques i Jessica Moretti, oraz pracownik gminy Crans-Montana odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jego poprzednik na tym stanowisku.
Władze alpejskiej miejscowości przyznały, że w barze od 2020 roku nie przeprowadzono żadnej kontroli przeciwpożarowej.
Pożar wywołały zimne ognie przyczepione do podnoszonych butelek z szampanem podczas zabawy sylwestrowej. Zajął się od nich sufit lokalu wyłożony łatwopalną pianką dźwiękochłonną.
Autorka/Autor: aaw/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/PAP