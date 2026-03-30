Polski żołnierz ranny w Libanie. Nowe informacje

Nowe informacje w sprawie polskiego żołnierza rannego w Libanie. Relacja Natalii Madejskiej Źródło: TVN24

Reporterka TVN24 Natalia Madejska przekazała nowe informacje w sprawie polskiego żołnierza rannego w Libanie. Jak poinformowała, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał, że "ranny żołnierz po nocnej hospitalizacji, po badaniach wraca do bazy i wyniki tych badań są dobre".

- Nic mu nie dolega, oczywiście poza tymi ranami głowy, poza tymi szwami, o których wiedzieliśmy - mówiła. - Kolejna dobra informacja jest taka, że on będzie mógł dosłużyć, zostać tam do końca zmiany, czyli do drugiego tygodnia kwietnia, kiedy to według planów ma nastąpić zmiana - relacjonowała Madejska.

Reporterka TVN24 przekazała, że - według rzecznika DORSZ - "na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten wybuch był wycelowany w polskich żołnierzy, natomiast będzie to jeszcze bardzo dokładnie analizowane". Madejska powiedziała, że w niedzielę patrole w Libanie zostały zawieszone, ale od poniedziałku żołnierze ponownie patrolują okolicę.

Polski żołnierz ranny w Libanie

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że polski żołnierz został ranny w Libanie. Miał doznać lekkich obrażeń w wyniku wybuchu miny pułapki podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL.

Rzecznik DORSZ informował wówczas, że ranny żołnierz zachował przytomność i odniósł niewielkie obrażenia. Założono mu na głowie kilka szwów. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej.

O zdarzeniu poinformowano rodzinę żołnierza. "Wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym" - informowało w niedzielę wojsko.

Misja blisko granicy z Izraelem

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia, tak zwanej "blue line", oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

