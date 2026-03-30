Wojna w Iranie
Świat

Polski żołnierz ranny w Libanie. Nowe informacje

Samochód UNFIL w południowym Libanie
Nowe informacje w sprawie polskiego żołnierza rannego w Libanie. Relacja Natalii Madejskiej
Ranny żołnierz wraca do bazy po nocnej hospitalizacji. Wyniki badań są dobre, żołnierz będzie mógł zostać w Libanie do końca zmiany - poinformowała reporterka TVN24 Natalia Madejska. W niedzielę polski żołnierz został ranny w Libanie podczas patrolu. Doznał lekkich obrażeń głowy w wyniku wybuchu miny pułapki.

Reporterka TVN24 Natalia Madejska przekazała nowe informacje w sprawie polskiego żołnierza rannego w Libanie. Jak poinformowała, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał, że "ranny żołnierz po nocnej hospitalizacji, po badaniach wraca do bazy i wyniki tych badań są dobre".

- Nic mu nie dolega, oczywiście poza tymi ranami głowy, poza tymi szwami, o których wiedzieliśmy - mówiła. - Kolejna dobra informacja jest taka, że on będzie mógł dosłużyć, zostać tam do końca zmiany, czyli do drugiego tygodnia kwietnia, kiedy to według planów ma nastąpić zmiana - relacjonowała Madejska.

Polski żołnierz ranny. "Wybuch miny pułapki"
Polski żołnierz ranny. "Wybuch miny pułapki"

Reporterka TVN24 przekazała, że - według rzecznika DORSZ - "na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten wybuch był wycelowany w polskich żołnierzy, natomiast będzie to jeszcze bardzo dokładnie analizowane". Madejska powiedziała, że w niedzielę patrole w Libanie zostały zawieszone, ale od poniedziałku żołnierze ponownie patrolują okolicę.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że polski żołnierz został ranny w Libanie. Miał doznać lekkich obrażeń w wyniku wybuchu miny pułapki podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL.

Rzecznik DORSZ informował wówczas, że ranny żołnierz zachował przytomność i odniósł niewielkie obrażenia. Założono mu na głowie kilka szwów. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej.

O zdarzeniu poinformowano rodzinę żołnierza. "Wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym" - informowało w niedzielę wojsko.

Rzecznik DORSZ: polski żołnierz ranny w Libanie czuje się dobrze
Misja blisko granicy z Izraelem

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.

Głównymi zadaniami polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia, tak zwanej "blue line", oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.

OGLĄDAJ: Najpierw prosił, teraz grozi. Czego Trump chce od NATO?
Trump

Najpierw prosił, teraz grozi. Czego Trump chce od NATO?

LibanWojsko PolskieOrganizacja Narodów ZjednoczonychPolscy żołnierzeŻołnierzeBliski Wschód
Donald Trump pokazał wizualizacje sali balowej
"Ma wysokość Białego Domu". Nieoczekiwana prezentacja w samolocie
Świat
Robert Bąkiewicz
Wbili atrapę słupa w rzece na granicy z Niemcami. Decyzja prokuratury
Lubuskie
imageTitle
Opuścił Polskę w atmosferze skandalu. Ma już nowy klub
EUROSPORT
Skutki powodzi w prowincji Logar w Afganistanie
Rośnie liczba ofiar powodzi. Może dalej padać
METEO
imageTitle
VAR pomaga sędziom, ale przeszkadza kibicom. Przynajmniej tym w Anglii
EUROSPORT
Policja
Atak psów. W szpitalu 11-latek i 13-latka
Katowice
Okradał mieszkania pod pretekstem napraw. Zatrzymany był już poszukiwany przez policję
Podawał się za elektryka. To był tylko pretekst
Kujawsko-Pomorskie
Rafineria w Hajfie trafiona strąconym pociskiem
Rafineria trafiona. Jest nagranie
Świat
Donald Trump
Rynek wystrzelił po słowach Trumpa o przejęciu irańskiej ropy
BIZNES
34. finał WOŚP
Tyle zebrała WOŚP. Owsiak podał kwotę
Polska
imageTitle
Szwedom wypadł kolejny obrońca. Istna plaga kontuzji
EUROSPORT
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna spadł z balkonu. Zatrzymano 28-latka
Poznań
pap_20260310_14J
Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat
BIZNES
Zderzenie tramwaju z karetką, Warszawa
Pojazd medyczny zderzył się z tramwajem
WARSZAWA
mikroskop naukowiec laboratorium shutterstock_2445075045
Groźne wirusy zniknęły z laboratorium. Zatrzymano badaczkę
Świat
Zatrzymana osoba
Zarejestrowane w Polsce, użytkowane we Włoszech. W tle łapówki dla urzędników
WARSZAWA
Kleszcz pospolity
Groźna choroba odkleszczowa coraz częstsza w Polsce. "Rozwijają się trwałe powikłania"
Anna Bielecka
imageTitle
Mistrz olimpijski zmieni dyscyplinę. "Poszerzenie horyzontów"
EUROSPORT
Kazimierz Nowaczyk
Nie żyje Kazimierz Nowaczyk. Był przewodniczącym podkomisji smoleńskiej
Polska
imageTitle
Nowe kanały Eurosport 3 i Eurosport 4 - wielki sport w zasięgu ręki od 1 kwietnia
EUROSPORT
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
BIZNES
Narkotyki o wartości 4 mln zł nie trafią na czarny rynek
Blisko sto kilogramów narkotyków wartych 4 miliony złotych nie trafi na rynek
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
METEO
imageTitle
Były piłkarz Lecha pragnie zemsty na Polakach. "To przeznaczenie"
EUROSPORT
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Owieczki na łące w Zwierzętarni ZUT w Szczecinie
Cztery małe owieczki przyszły na świat na uniwersytecie
Szczecin
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
METEO
Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów
"Dziś zginął zły człowiek". Media o końcu trwającej ponad pół roku obławy
Świat
CBŚP rozbiło grupę zajmującą się narkotykami
Rozprowadzali narkotyki po mazurskich kurortach
Olsztyn
imageTitle
Francuzi straszą rywali. Mbappe musi jeszcze poczekać na rekord
