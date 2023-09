Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 11 września

1. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Maroku

W nocy z piątku na sobotę w Maroku doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 72 kilometry na południowy zachód od Marrakeszu, ale ich skutki odczuwalne były na ogromnym obszarze. Jak informowała Amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), było to najsilniejsze trzęsienie, jakie zanotowano w tym kraju .

2. Porażka Polaków w meczu z Albanią.

3. Novak Djoković mistrzem US Open 2023

To był wielki pokaz siły w wykonaniu Novaka Djokovicia. Serb pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6:3, 7:6 (7-5), 6:3 i tym samym po raz czwarty w karierze wygrał US Open. To również jego 24. triumf w Wielkim Szlemie. Finałowy mecz trwał trzy godziny i 17 minut. Djoković na ponowny triumf w Nowym Jorku czekał pięć lat. To również jego 96. wygrany turniej w karierze.