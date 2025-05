Homilia papieża Leona XIV Źródło: Reuters

W niedzielę odbywa się inauguracja papieża Leona XIV. Podczas homilii mówił, że został wybrany "nie mając żadnych zasług". Stwierdził też, że pragnie, by Kościół zjednoczony stał się "zaczynem pojednanego świata", jedności, komunii i braterstwa.

Podczas mszy inaugurującej pontyfikat papieża Leona XIV odbył się rytuał posłuszeństwa wobec nowego zwierzchnika Kościoła. W symbolicznym akcie uczestniczyło 12 przedstawicieli wszystkich stanów ludu Bożego z różnych części świata.

W obrzędzie tym udział wzięło przed papieżem trzech kardynałów: Frank Leo z Kanady, Jaime Spengler z Brazylii i John Ribat z Papui-Nowej Gwinei.

Ponadto byli biskup, prezbiter i diakon oraz przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, australijska zakonnica Oonah O'Shea i jezuita Arturo Sosa z Wenezueli, który stoi na czele Unii przełożonych generalnych zakonów męskich. Była też para małżonków i dwoje przedstawicieli młodzieży.

"Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do was jako brat"

Homilię podczas mszy na placu Świętego Piotra papież rozpoczął następująco: "Pozdrawiam was wszystkich – z sercem przepełnionym wdzięcznością – na początku posługi, która została mi powierzona". - W ostatnich dniach przeżywaliśmy szczególnie intensywny czas. Śmierć papieża Franciszka napełniła nasze serca smutkiem, a w tych trudnych godzinach czuliśmy się jak owe tłumy, o których Ewangelia mówi, że były "jak owce niemające pasterza" - przypomniał.

Mówiąc o konklawe Leon XIV podkreślił: "Przybywając z różnym bagażem historii i różnymi drogami, złożyliśmy w ręce Boga pragnienie wyboru nowego następcy Piotra, Biskupa Rzymu – pasterza, który potrafiłby strzec bogatego dziedzictwa chrześcijańskiej wiary, a zarazem umiejącego patrzeć dalej, wychodząc naprzeciw pytaniom, niepokojom i wyzwaniom naszych czasów".

- Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości, podążając z wami drogą miłości Boga, który pragnie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jedną rodzinę. Miłość i jedność – oto są dwa wymiary misji, powierzonej Piotrowi przez Jezusa - mówił Leon XIV.

Zaznaczył, że Piotr i inni uczniowie Jezusa otrzymali od niego zadanie, by "rzucić w wody świata nadzieję Ewangelii; żeglować po morzu życia, aby wszyscy mogli odnaleźć się w objęciach Boga".

"W naszych czasach wciąż widzimy zbyt wiele niezgody"

Leon XIV podkreślił: "Posługa Piotra jest naznaczona właśnie miłością ofiarną, ponieważ Kościół Rzymski przewodniczy w miłości, a jego prawdziwą władzę stanowi miłość Chrystusa". - Nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus - dodał.

Papież mówił, że Piotr jako uczeń i następca Jezusa ma "paść owczarnię nie ulegając nigdy pokusie, by stać się samotnym wodzem lub przywódcą wynoszącym się ponad innych, który czyni się panem powierzonych sobie osób". - Wręcz przeciwnie – od niego wymaga się, aby służył wierze braci, idąc razem z nimi - wyjaśnił.

- Chciałbym, bracia i siostry, aby to było naszym pierwszym wielkim pragnieniem: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata - oświadczył Leon XIV.

Zaznaczył następnie: "W naszych czasach wciąż widzimy zbyt wiele niezgody, zbyt wiele ran zadanych przez nienawiść, przemoc, uprzedzenia, lęk przed innym, przez paradygmat ekonomiczny, który wyzyskuje zasoby Ziemi i marginalizuje najuboższych". - A my chcemy być - dodał - małym zaczynem jedności, komunii, braterstwa. Z pokorą i radością chcemy powiedzieć światu: spójrzcie na Chrystusa! Zbliżcie się do Niego! - dodał.