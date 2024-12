Gwiazda, astronautka, rolniczka. Oto Kobiety Roku 2024  

Kobiety Roku 2024 BBC

Sunitę Williams BBC opisało jako osobę, która z wytrwałością i optymizmem mierzy się z napotykającymi ją trudnościami. W czerwcu 59-latka rozpoczęła zaplanowaną na osiem dni misję kosmiczną. Z uwagi na problemy techniczne na orbicie pozostanie ona co najmniej do lutego przyszłego roku . Stara się jednak dalej postrzegać statek kosmiczny jako swoje "szczęśliwe miejsce". W 2007 roku Williams została pierwszą osobą, która przebiegła maraton w kosmosie. Amerykanka dzierży też rekord pod względem największej liczby spacerów kosmicznych wykonanych przez kobietę.

Wśród wyróżnionych pojawiła się również Gisèle Pelicot, bohaterka jednego z najgłośniejszych procesów sądowych ostatnich lat. Francuzka przez lata była odurzana przez męża i gwałcona przez niego oraz innych, zapraszanych do tego przez małżonka mężczyzn. Zarzuty w sprawie usłyszało 51 osób. Gisèle Pelicot miała możliwość zachowania anonimowości i skorzystania z procesu za zamkniętymi drzwiami, ale zrezygnowała z tego, by pokazać, że to nie ona musi się wstydzić, a ci, którzy ją skrzywdzili. Wyraziła nadzieję, że w ten sposób pomoże też innym kobietom. Jej przypadek sprowokował szeroką debatę na temat kwestii zgody i konieczności zmiany definicji gwałtu we francuskim prawie.