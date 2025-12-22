Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uwolniono porwanych uczniów w Nigerii

Uwolnieni uczniowie
Nigeria. Uczniowie opuszczają szkołę w związku z atakiem na placówkę w Papiri (22.11.)
Źródło: Reuters
Nigeryjskim władzom udało się uwolnić 130 uczniów szkół katolickich, uprowadzonych przez uzbrojonych bandytów w listopadzie - poinformował Sunday Dare, rzecznik prezydenta Nigerii Boli Tinubu.

Dla uwiarygodnienia informacji, biuro prezydenta opublikowało zdjęcia uwolnionych uczniów, nauczycieli i opiekunów. "Kolejnych 130 porwanych uczniów ze stanu Niger uwolniono, żaden z nich nie pozostał w niewoli" - napisał Dare.

Uwolnieni uczniowie
Uwolnieni uczniowie
Źródło: x.com/SundayDareSD

50 uczniów wcześniej uciekło

Pod koniec listopada setki uczniów i pracowników zostało porwanych z koedukacyjnej szkoły z internatem St. Mary's w Papiri, w północnej części stanu Niger. Dokładna liczba osób pozostaje przedmiotem sporów. Dwa dni po porwaniu 50 uczniów uciekło z niewoli i wróciło do swoich rodzin. Po porwaniu rząd federalny utworzył kordon bezpieczeństwa wokół przygranicznych miejscowości i wysłał wojska lądowe i lotnictwo do części stanów Niger, Kebbi i Kwara, aby wytropić porywaczy. Prezydent odwołał oficjalną podróż, aby osobiście nadzorować akcję ratowniczą i nakazał tymczasowe zamknięcie szkół w całym stanie Niger oraz niektórych instytucji federalnych na szczególnie zagrożonych obszarach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bandyci zaatakowali szkołę, porwali setki dzieci. Części udało się uciec

Bandyci zaatakowali szkołę, porwali setki dzieci. Części udało się uciec

Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach

Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach

Uratowano 230 uczniów

Na początku grudnia władze Nigerii poinformowały, nie podając szczegółów, że udało się uwolnić około 100 porwanych uczniów. Najnowsze doniesienia o uwolnieniu 130 kolejnych zwiększają łączną liczbę uratowanych do 230.

Porwań dzieci dokonuje terrorystyczna, zmilitaryzowana organizacja muzułmańska Boko Haram. Terroryści domagają się wprowadzenia szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii i zakazania oświaty. Od najgłośniejszego porwania 275 uczennic ze szkoły Chibok w 2014 roku, do tej pory w Nigerii porwano ponad dwa tysiące uczniów - wynika z danych Amnesty International.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/SundayDareSD

Udostępnij:
TAGI:
NigeriaBoko HaramdzieckoSzkołaAfryka
Czytaj także:
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy nie ustalono
Łódź
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjską GUGI. Kiedyś zaprzeczali jej istnieniu
Świat
Śmiertelny wypadek przy przejeździe kolejowym w Stargardzie
Zginął na spacerze z psem. Pijany kierowca, pijany pasażer
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Przerwa w sądzie, obrona zgłosiła wnioski o odroczenie posiedzenia
Polska
imageTitle
Oblany test i dyskwalifikacja. "Muszę przeprosić za bezczelne kłamstwo"
EUROSPORT
Sydney. Uroczystość upamiętnienia ofiar ataku na plaży Bondi
Co zamachowcy robili na plaży Bondi dwa dni przed atakiem? Nowe informacje
Świat
shutterstock_2624089595
Bezpieczne aktywo idzie na rekord. Nie było tak od 1979
BIZNES
shutterstock_2300116799
Jedni przekraczają próg podatkowy, inni granice zdrowego rozsądku
Justyna Suchecka
Wśród skazanych są między innymi ojciec i syn
"Kluczowe narzędzie" represji Kremla. Coraz więcej skazanych
Świat
Przez lata w Portugalii władze państwowe pilnowały, by wielkopowierzchniowe sklepy w niedziele i święta były otwarte jedynie do godz. 13
Sprzedaż detaliczna w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Ulica Podwale
Zamkną parkingowe zaplecze Starego Miasta
WARSZAWA
Most "Przyjaźni" łączący Estonię z Rosją
Ekspert: Rosja wykorzystuje brak umowy granicznej z Estonią
Świat
imageTitle
Jest nowa lista płac skoczków. Awans Tomasiaka
EUROSPORT
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Powstanie największy okręt w historii Europy
Świat
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
METEO
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Ziobro składa zawiadomienie na ministra sprawiedliwości
Polska
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
BIZNES
Tory w miejscowości Pięćmorgi
Samochód spadł z wiaduktu na tory pod jadący pociąg. Kierowca uciekł
Kujawsko-Pomorskie
Menzen i Braun jeszcze razem. Konwencja Konfederacji (24.06.2023)
"Dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu"
"FAKTY PO FAKTACH"
imageTitle
Polak zachwyca w Londynie. "Powrót po świętach będzie dla mnie czymś wielkim"
EUROSPORT
51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Brutalnie zabił 26-lat temu. Mimo że zmieniał "kryjówki", został zatrzymany
Łódź
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
METEO
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
BIZNES
TELEGRAM4
Przekręcił kluczyk. Jeden z najważniejszych generałów Kremla nie żyje
Świat
22 0730 1na1 gosc-0004
Gawkowski: mamy prezydenta, który szkodzi Polsce
Polska
Areszt wobec Polaka zatrzymanego przez ABW
"Miał dokumentować wojskowe transporty". Areszt na trzy miesiące
Polska
imageTitle
Spurs z kolejnym zwycięstwem. Ciąg dalszy problemów Sochana
EUROSPORT
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona
WARSZAWA
pomagamy
Samotność w święta. Powstaje "Dom z sercem" dla seniorów, ale nie ma pieniędzy
Polska
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica