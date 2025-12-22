Uwolniono porwanych uczniów w Nigerii

Nigeria. Uczniowie opuszczają szkołę w związku z atakiem na placówkę w Papiri (22.11.) Źródło: Reuters

Dla uwiarygodnienia informacji, biuro prezydenta opublikowało zdjęcia uwolnionych uczniów, nauczycieli i opiekunów. "Kolejnych 130 porwanych uczniów ze stanu Niger uwolniono, żaden z nich nie pozostał w niewoli" - napisał Dare.

Uwolnieni uczniowie Źródło: x.com/SundayDareSD

50 uczniów wcześniej uciekło

Pod koniec listopada setki uczniów i pracowników zostało porwanych z koedukacyjnej szkoły z internatem St. Mary's w Papiri, w północnej części stanu Niger. Dokładna liczba osób pozostaje przedmiotem sporów. Dwa dni po porwaniu 50 uczniów uciekło z niewoli i wróciło do swoich rodzin. Po porwaniu rząd federalny utworzył kordon bezpieczeństwa wokół przygranicznych miejscowości i wysłał wojska lądowe i lotnictwo do części stanów Niger, Kebbi i Kwara, aby wytropić porywaczy. Prezydent odwołał oficjalną podróż, aby osobiście nadzorować akcję ratowniczą i nakazał tymczasowe zamknięcie szkół w całym stanie Niger oraz niektórych instytucji federalnych na szczególnie zagrożonych obszarach.

Uratowano 230 uczniów

Na początku grudnia władze Nigerii poinformowały, nie podając szczegółów, że udało się uwolnić około 100 porwanych uczniów. Najnowsze doniesienia o uwolnieniu 130 kolejnych zwiększają łączną liczbę uratowanych do 230.

Porwań dzieci dokonuje terrorystyczna, zmilitaryzowana organizacja muzułmańska Boko Haram. Terroryści domagają się wprowadzenia szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii i zakazania oświaty. Od najgłośniejszego porwania 275 uczennic ze szkoły Chibok w 2014 roku, do tej pory w Nigerii porwano ponad dwa tysiące uczniów - wynika z danych Amnesty International.

