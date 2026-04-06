Szukali w ogrodzie prezentów. Znaleźli butelkę z etykietą "Polonium 210"

Vaihingen an der Enz w pobliżu Stuttgartu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Polon-210 to potencjalnie śmiertelnie trująca substancja radioaktywna - oświadczył komendant miejscowej straży pożarnej Andy Dorroch. Strażacy ocenili butelkę jako autentyczną. - Pojemnik pasuje do substancji – stwierdził Dorroch.

- Etykieta jest wyraźnie i oficjalnie oznakowana. Co więcej pojemnik, którego waga szacowana jest na 200 gramów, jest stosunkowo ciężki, co jest zgodne z faktem, że polon-210 jest relatywnie gęstą substancją. Zatem już teraz zakładamy, że to rzeczywiście ta substancja - powiedział Dorroch.

Służby na miejscu odnalezienia butelki Źródło: Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa/PAP

Z jego relacji wynika, że dwaj mężczyźni szukali wielkanocnych prezentów w ogrodzie na obrzeżach Vaihingen an der Enz. Po znalezieniu butelki zawiadomili służby ratunkowe.

Zawartość butelki zbada ministerstwo

Odkrycie doprowadziło do szeroko zakrojonej operacji straży pożarnej i policji. Na miejscu zdarzenia znajdowało się 138 funkcjonariuszy i 41 pojazdów – w tym jednostka ochrony radiologicznej i jednostka do spraw materiałów niebezpiecznych, a także specjalista do spraw ochrony radiologicznej pracujący w elektrowni jądrowej.

Przeprowadzony na miejscu pomiar radioaktywności dał wynik negatywny.

Butelkę przejęło ministerstwo środowiska Badenii-Wirtembergii, które jest teraz odpowiedzialne za zbadanie jej zawartości.

Polon to pierwiastek chemiczny o wysokiej radiotoksyczności, a zatem bardzo szkodliwy dla zdrowia. Według Federalnego Urzędu Ochrony Radiologicznej (BfS), substancja ta jest szczególnie niebezpieczna w przypadku wdychania lub wchłaniania przez skórę przez otwarte rany.

Agencja dpa przypomina, że krytyk Władimira Putina, były oficer rosyjskiego wywiadu Aleksandr Litwinienko zmarł w Londynie w 2006 roku po ataku polonem-210.

OGLĄDAJ: TVN24 HD