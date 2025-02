NATO przyjęło plan zdolności do szybkiego reagowania. "Nie było to łatwe"

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że podczas posiedzenia europejskich ministrów obrony w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli został przyjęty przez NATO plan zdolności do szybkiego reagowania. Mówił również o kolejnych decyzjach w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego i zwiększeniu wydatków na obronność. - Europa musi tę lekcję odrobić - stwierdził.

W czwartek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w konferencji prasowej w Brukseli, podczas której poinformował, że ma "bardzo dobre informacje". - Uzgodniliśmy, nie było to łatwe, do ostatniej chwili trwały negocjacje, ale jest przyjęty przez NATO plan zdolności do szybkiego reagowania - przekazał.

Jak wyjaśnił, w praktyce oznacza to "zwiększenie możliwości ochrony szczególnie wschodniej flanki NATO, szczególnie Polski przez wszystkie siły sojusznicze". - Tutaj jedność sojusznicza jest podkreślona i zachowana. Wszystkie państwa musiały na to wyrazić zgodę - zaznaczył.

Drugą kwestią, do której się odniósł się Kosiniak-Kamysz jest inicjatywa ochrony Morza Bałtyckiego przez Straż Bałtycką, jaką kilka tygodni temu na posiedzeniu w Sztokholmie zgłosił premier Donald Tusk.

- Ta misja została aktywowana przez przez sekretarza generalnego (NATO- red.), a dzisiaj usłyszeliśmy deklarację, że nie tylko państwa leżące nad Bałtykiem, ale również Francja, Belgia, inni nasi sojuszniczy będą angażować się w to, żeby chronić infrastrukturę krytyczną, zapobiegać incydentom związanym z naruszaniem, zrywaniem kabli, kotwicami, które są powodem uszkodzenia kabli infrastruktury krytycznej - oświadczył.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz TVN24

Kosiniak-Kamysz: Europa musi tę lekcję odrobić

Szef resortu obrony powiedział, że podczas posiedzenia swoją wypowiedź zaczął od kwestii wydatków na zbrojenie. - Polska ma pełne prawo, a moim zdaniem nawet obowiązek mówić o tym jasno i wyraźnie, że bez zwiększonych wydatków żadne plany, żadne nasze ambitne zamierzenia, nasze cele strategiczne nigdy nie zostaną osiągnięte - zaznaczył.

- Europa musi tę lekcję odrobić nie po to, żeby zastąpić Stany Zjednoczone w Europie i wojska amerykańskie, bo ich obecność jest konieczna, ale po to, żeby ich utrzymać. Właśnie po to są zwiększone wydatki - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak wyjaśniał, Polska wydaje 4,7 procenta PKB na obronność, czyli ze wszystkich państw Europy jest najbliżej 5 procent, o które apelował do członków NATO prezydent USA Donald Trump. - To pokazuje, że my będziemy nie tylko przykładem, nie tylko wzorem, ale będziemy mobilizować inne państwa i będę to robił, bo uważam, że bez tego nie ma bezpiecznej Europy i nie ma bezpiecznego świata - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz o rozmowie Trumpa z Putinem: dobrze, że do tej rozmowy doszło TVN24

Szef MON: dobrze, że do tej rozmowy doszło

Minister obrony pytany o rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem przyznał, że "dobrze, że do tej rozmowy doszło". - To jest początek rozmów. Ktoś wykonał pierwszy telefon. Ktoś, kto jest też bardzo zaangażowany, jest gwarantem bezpieczeństwa. (...) Europa musi być zaangażowana w proces, Ukraina musi być zaangażowana w proces. Nie będzie pokoju, jeżeli ani Europa, ani Ukraina nie będą zaangażowane - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył też, że "Putin nie może być zwycięzcą tej wojny".

Pytany o wstąpienie Ukrainy w struktury NATO, Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest to na razie niemożliwe ze względu na trwającą wojnę. - Jeżeli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO, to do sojuszu nie może przystąpić państwo, które jest w konflikcie zbrojnym, więc ten warunek oczywiście już wyklucza możliwość przystąpienia. Drugi warunek to zgoda wszystkich państw - powiedział szef MON. Podkreślił, że Polska jest "za integracją europejską i euroatlantycką Ukrainy".

