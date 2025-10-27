US Navy straciło dwie maszyny na Morzu Południowochińskim

Reporter TVN24 Artur Molęda w hangarze F/A-18 Super Hornet na lotniskowcu USS Gerald Ford Źródło: TVN24

Do obu wypadków doszło w niedzielę podczas "rutynowych operacji" lotniczych prowadzonych z pokładu lotniskowca USS Nimitz na Morzu Południowochińskim. Dwie jednostki Marynarki Wojennej USA - śmigłowiec i myśliwiec - rozbiły się spadając do wody. Informację potwierdziła Flota Pacyfiku Stanów Zjednoczonych.

USA tracą myśliwiec i śmigłowiec

Pierwszym zdarzeniem był wypadek śmigłowca MH-60R Sea Hawk, który spadł do wody w trakcie działań operacyjnych około godz. 14.45 czasu lokalnego. Zaledwie pół godziny później w wodach Morza Południowochińskiego rozbił się myśliwiec wielozadaniowy Boeing F/A-18F Super Hornet.

Flota Pacyfiku USA potwierdziła, że w wyniku zdarzeń nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych. Wszyscy trzej członkowie załogi śmigłowca zostali odnalezieni przez ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Także dwóch pilotów myśliwca bezpiecznie się katapultowało. "Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podano w oświadczeniu. Dodano, że przyczyny obu zdarzeń są obecnie badane.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025 Rozwiń

Wizyta Donalda Trumpa w Azji

Incydenty te miały miejsce w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump przebywa w Azji Wschodniej, odbywając swoją pierwszą wizytę w tym regionie w swojej drugiej kadencji.

Trump został zapytany przez dziennikarzy o niedzielne wypadki na pokładzie Air Force One w drodze z Malezji do Japonii. Prezydent USA uznał oba zdarzenia "bardzo niespotykanymi" i zasugerował możliwość wystąpienia problemów z paliwem w obu maszynach. - Sprawdzimy to. Nie mamy nic do ukrycia - podkreślił, cytowany przez CNN.

Kulminacyjnym punktem podróży azjatyckiej Trumpa ma być czwartkowe spotkanie z Xi Jinpingiem w Korei Południowej na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Wcześniej w tym roku doszło do podobnego zdarzenia, kiedy dwa amerykańskie samoloty spadły w krótkim odstępie czasu z lotniskowca USS Harry S. Truman podczas operacji na Bliskim Wschodzie.

Morze Południowochińskie

Morze Południowochińskie jest strategicznym akwenem ze względów m.in. handlowych. Chiny roszczą sobie prawa do 90 proc. obszaru całego morza. Roszczenia te naruszają m.in. wyłączne strefy ekonomiczne Wietnamu, Malezji, Brunei, Indonezji i Filipin. W 2016 roku międzynarodowy trybunał w Hadze podważył chińskie roszczenia i przyznał rację Filipinom, ale Pekin do dziś nie uznaje tego orzeczenia.

Morze Południowochińskie stale jest miejscem groźnych incydentów z powodu agresywnych działań Chin. Siły amerykańskie i ich sojusznicy stale są obecni na tym morzu, starając się zagwarantować wolny dostęp do jego wód międzynarodowych.

Spór o granice wyłącznych stref wpływów na Morzu Południowochińskim Źródło: PAP/REUTERS