Prawdziwa mapa skarbów. Chiny twierdzą, że ją stworzyły

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Chińscy badacze stworzyli nawet pięciokrotnie dokładniejsze niż do tej pory mapy dna Morza Południowochińskiego - poinformował hongkoński "South China Morning Post", powołując się na chińskie Ministerstwo Surowców Naturalnych.

Może to okazać się znacznie cenniejsze niż nowe mapy lądów. Dno morskie pozostaje bowiem najmniej zbadaną częścią powierzchni Ziemi, o czym właśnie na strategicznie ważnym Morzu Południowochińskim przekonali się kilka lat temu Amerykanie, gdy ich atomowy okręt podwodny zderzył się w głębinach z nieznanym obiektem.

Stworzenie pierwszej dokładnej mapy tego morza dawałoby ogromną przewagę - potencjalnie nawet szanse na zwiększenie własnego terytorium.