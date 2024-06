Szczątki ponad setki dzieci zostały znalezione w 1967 roku przez archeologów w chultun, czyli w podziemnym zbiorniku służącym do gromadzenia wody, w tym deszczówki. Teraz DNA uzyskane z czaszek 64 osób pozwoliło uzyskać więcej informacji. Genetycy doszli do wniosku, że wszystkie osoby pochowane w chultun były płci męskiej, a jedna czwarta z nich była ze sobą blisko spokrewniona.

Co wiadomo o pochowanych w masowym grobowcu

- To zdumiewające! - przyznała współautorka nowej publikacji, Oana Del Castillo-Chávez z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii w Meksyku , komentując fakt, że wszyscy pochowani to chłopcy, a część z nich jest spokrewniona. Z czego wynika zaskoczenie naukowców? W podobnych pochówkach Majów najczęściej znajdowały się szczątki albo wyłącznie młodych kobiet, albo kobiet i mężczyzn. Tak było w przypadku grobowca zwanego Świętą Cenote, również znajdującego się w Chichen Itza. Składanie takich ofiar wiązało się z prośbami o płodność.

W jaki sposób dzieci zginęły

Zdaniem głównego autora publikacji, Rodriga Barquery z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Niemczech , bliskie pokrewieństwo osób może oznaczać, "że tylko określone rodziny miały dostęp do tego grobowca i że nie każdy mógł umieścić w nim swoje dzieci - był to duży zaszczyt".

Badacze do tej pory nie ustalili, w jaki sposób zginęły dzieci. - Badając kości nie znaleźliśmy żadnych oznak urazu, więc nie wrzucono ich do komory - powiedział Barquera w rozmowie z portalem Live Science, dodając, że dalsza analiza może pomóc w ustaleniu, czy zostały one otrute.

Według Barquera w przypadku pochówku chłopców może to oznaczać, że ofiary zostały złożone dla bogów z prośbą o lepsze plony lub opady deszczu. Nie wyklucza on też, że był to także pomnik ku czci bliźniaków-bohaterów, którzy w wierzeniach Majów mieli udać się do podziemi, by pomścić swojego ojca.