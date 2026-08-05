Świat Influencer zastrzelony na oczach swoich widzów Maciej Wacławik |

Meksyk. Służby na miejscu morderstwa burmistrza Chilpancingo (październik 2024) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Reuters

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Cesar Gastelum, znany z komediowych filmików publikowanych na TikToku, gdzie obserwuje go prawie 600 tysięcy osób, prowadził transmisję przed restauracją typu fast food, gdy podjechały do niego dwie osoby na motocyklu, obie w kaskach - relacjonuje agencja Reuters. Na nagraniu z transmisji, do którego dotarła widać, jak kierowca motocykla strzela w kierunku influencera.

Przedstawiciel służb bezpieczeństwa stanu Sinaloa na zachodzie Meksyku potwierdził, że Gastelum nie żyje i poinformował o zakrojonej na szeroką skalę operacji organów ścigania. Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała w środę, że władze prowadzą dochodzenie w celu ustalenia sprawców incydentu - informuje stacja CNN. - Należy zatrzymać faktycznych sprawców oraz organizatora i ustalić motyw tego zabójstwa - powiedziała Sheinbaum na konferencji prasowej.

Reuters zwraca uwagę na problem przemocy w Culiacan - stolicy Sinaloa - które znajduje się "w centrum konfliktu" między grupami przestępczymi walczącymi o kontrolę nad miastem.

Śmierć na oczach widzów

Gastelum nie jest pierwszym meksykańskim influencerem, który zginął na oczach osób oglądających internetową transmisję. W maju ubiegłego roku śmierć poniosła 23-letnia Valeria Marquez. Mieszkanka stanu Jalisco w środkowo-zachodniej części kraju miała zginąć po tym, jak podejrzany wszedł do jej salonu kosmetycznego w mieście Guadalajara i strzelił do niej z broni palnej.

Valeria Marquez Źródło zdjęcia: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

W lipcu zatrzymany został Ramon Angel Alvarez Ayala, którego minister ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch zidentyfikował jako przywódcę komórki przestępczej powiązanej z Kartelem Nowej Generacji Jalisco. Śledczy łączą go z zabójstwem 23-letniej influencerki, a także oskarżają o to, że zlecił i sfinansował zabójstwo burmistrza Uruapan Carlosa Manzo, które miało miejsce w listopadzie 2025 roku.

Redagował AM