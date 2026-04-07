Bagdad. Moment uprowadzenia na nagraniu Źródło: Reuters

Amerykańska dziennikarka Shelly Kittleson została porwana 31 marca w Bagdadzie, stolicy Iraku. Moment zdarzenia uchwycono na nagraniu. Zajmujący się tematyką bliskowschodnią portal Al-Monitor przekazał, że Kittleson była jego współpracowniczką. Pracowała też dla Politico, BBC i "Foreign Policy", relacjonując wydarzenia na Bliskim Wschodzie.

Dziennikarka będzie musiała opuścić Irak

We wtorek iracka bojówka Kataib Hezbollah ogłosiła, że ma zamiar uwolnić porwaną Amerykankę, ale będzie musiała natychmiast opuścić Irak - przekazał około godziny 18 czasu polskiego Reuters. dwie godziny później agencja AP, powołując się na anonimowe źródła w irackich władzach, poinformowała, że dziennikarka została uwolniona.

Kataib Hezbollah to jedna z kilku silnych formacji zbrojnych wchodzących w skład nieformalnej koalicji, określanej jako Islamski Ruch Oporu w Iraku. Sojusz jest częścią tzw. osi oporu, wspieranej przez Teheran sieci ugrupowań zbrojnych, które łączy wrogość wobec Izraela i USA.

Od czasu wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem sprzymierzone z Teheranem irackie bojówki prowadzą ataki na amerykańskie obiekty w tym kraju.

