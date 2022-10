Morawiecki na wiecu Vox ostrzega przed "transnarodową bestią"

Morawiecki o tworzeniu "transnarodowej bestii"

- Nie będę przepraszać za to, że jestem Polakiem, że jestem chrześcijaninem, że jestem kimś, kto jest przywiązany do takich rzekomo przestarzałych wartości jak prawda, że jestem przywiązany do takich wartości jak wolność, do solidarności i do prawa i sprawiedliwości - mówił Morawiecki. Dodał, że również żaden Hiszpan, Włoch czy Węgier nie powinien być zmuszany do przepraszania za to kim jest.