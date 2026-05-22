Świat

Rutte o decyzji Trumpa w sprawie wojsk USA w Polsce

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Rutte o decyzji Trumpa: bardzo się z tego cieszę
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oznajmił, że "bardzo cieszy się" z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Sszef polskiego MSZ Radosław Sikorski podziękował "wszystkim, którzy przyczynili się" do wzmocnienia amerykańskich sił w Polsce.

Na piątkowej konferencji prasowej odbywającej się w ramach spotkania szefów MSZ państw NATO, sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte był pytany, co sądzi o czwartkowej decyzji Donalda Truma, który ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą pięć tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski. - Oczywiście bardzo cieszę się z tego - powiedział.

Rutte zapewnił, że Europa "pozostanie na kursie" wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. - Bądźmy szczerzy: kurs, na którym jesteśmy, to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Dzięki temu z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od tylko jednego sojusznika - powiedział Rutte dziennikarzom.

Polska

Sikorski o decyzji Trumpa: dziękuję wszystkim, którzy się do niej przyczynili

Głos w sprawie decyzji Trumpa zabrał również reprezentujący Polskę na spotkaniu szefów dyplomacji NATO wicepremier Radosław Sikorski.

- Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili - powiedział. Wymienił przy tym także amabsadora USA przy NATO Matthew Whitakera, czy ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a.

- Na pewno też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Maszerowaliśmy równolegle, a uderzyliśmy razem i mamy wynik - dodał.

Dopytywany o szczegóły zwiększenia obecności sił amerykańskich w Polsce odparł, że te nie są jeszcze znane, a w kontakcie z władzami sojuszu i stroną amerykańską jest polski ambasador przy NATO Jacek Najder.

Trzy główne tematy rozmów ministrów

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu sojuszu w Ankarze.

Rutte przekazał, że rozmowy jakie zaplanowano na godziny poranne będą obracać się wokół trzech głównych tematów. Pierwszym z nich są gwarancje funduszy na odstraszanie i obronę państw sojuszniczych.

- Dobra wiadomość jest taka, że pieniądze naprawdę napływają, wielu sojuszników przeznacza coraz więcej, przyspiesza drogę do pięciu procent wydawania [PKB na obronność - red.], do których zobowiązaliśmy się w Hadze - oznajmił.

Co z gwarancjami dla Ukrainy? Rutte: myślę, że możemy zrobić więcej

Jak mówił Rutte, w czasie szczytu sojusznicy będą też dyskutować jak zagospodarować dodatkowe setki miliardów, jakie sojusz zyska dzięki zwiększonym wydatkom na obronność. - Mamy intensywną debatę z przemysłem obronnościowym, z sektorem finansowym, żeby oni zrobili też to, co jest potrzebne, aby zwiększyć produkcję obronną - dodał.

Ostatnim z głównych tematów spotkania szefów dyplomacji państw NATO mają być gwarancje dla Ukrainy. Jak zaznaczył, wczoraj wieczorem rozmawiał na ten temat z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą.

- Jestem pod wrażeniem tego, jak zażarcie przeciwstawiają się rosyjskim atakom od pełnoskalowej inwazji od 2022 roku, ale mimo wszystko musimy upewnić się, że będą mieli to, co jest im potrzebne, aby utrzymać tę walkę. - ocenił. - To jest też kwestia pieniędzy, upewnienia się, że pieniądze i wsparcie dla Ukrainy będą tak równo rozłożone na sojuszników NATO, jak to możliwe i myślę, że możemy zrobić więcej - zaznaczył.

Tagi:
NATOMark RuttebezpieczeństwoWojna w Ukrainie
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
