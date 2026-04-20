Magyar ujawnia nazwiska przyszłych ministrów. Kim są?

Kiedy Viktor Orban odejdzie z urzędu? Peter Magyar o terminie inauguracji nowego rządu

W niedzielę, 12 kwietnia, partia Tisza Petera Magyara wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech. We wtorek, 20 kwietnia, Magyar ogłosił pierwsze nazwiska przyszłych ministrów w jego rządzie.

Nowy premier musi zostać zatwierdzony bezwzględną większością na najbliższym posiedzeniu parlamentu. Zostanie ono zwołane przez prezydenta Tamasa Sulyoka, który ma na to czas do 12 maja. Magyar mówił po spotkaniu z Sulyokiem w zeszłym tygodniu, że chciałby, aby stało się to jak najszybciej.

Kto znajdzie się w rządzie Magyara?

Szefową dyplomacji zostanie Anita Orban. Magyar już pod koniec stycznia zapowiedział, że to właśnie ona pokieruje węgierskim MSZ po wygranych przez Tiszę wyborach. Anita Orban podobnie jak Magyar była w przeszłości związana z Fideszem. O tym, jak może wyglądać polityka zagraniczna Węgier pod jej kierownictwem, przeczytasz więcej tutaj.

Według poniedziałkowych zapowiedzi Magyara ministrem finansów zostanie Andras Karman. Polityk zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że w ciągu czterech lat Węgry mogłyby stworzyć warunki do przyjęcia euro.

- Naszym celem jest stworzenie do 2030 roku warunków, które pozwolą nam podjąć pozytywną decyzję o wprowadzeniu euro - powiedział Karman w wywiadzie cytowanym przez tygodnik "HVG". Dodał, iż "nie jest wykluczone, że uda się to osiągnąć nawet wcześniej". Doradca Tiszy zaznaczył jednak, że rok 2030 nie jest jeszcze oficjalną datą docelową partii na wprowadzenie euro.

Karman spotkał się w czwartek z prezesem banku centralnego Węgier Mihalyem Vargą. Po rozmowie przyznał, że obaj zgodzili się, iż wprowadzenie na Węgrzech euro pomogłoby obniżyć oczekiwania inflacyjne i uczynić kursy walut bardziej przewidywalnymi - poinformował "HVG".

Portal przypomniał, że jak dotąd żaden z warunków wprowadzenia euro nie jest na Węgrzech spełniony. Karman podkreślił, że nadrzędnym celem przyszłego rządu Węgier będzie zapewnienie, że kraj spełnia wszystkie niezbędne kryteria ekonomiczne do przyjęcia waluty UE. Należą do nich stabilność cen, zrównoważone finanse publiczne, kontrolowana inflacja i stabilny kurs walutowy.

Szefem resortu energii ma zostać Istvan Kapitany. Przez lata był związany z koncernem Shell, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze. W marcu ogłosił, że dołączył do partii Tisza jako główny doradca do spraw gospodarki, handlu zagranicznego i energii. W trakcie kampanii wyborczej zwracał uwagę na korupcję w kraju, a także konieczność odzyskania i rozsądnego dysponowania środkami unijnymi.

Na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi, były szef sztabu węgierskiej armii. W 2023 roku został zdymisjonowany przez rząd Viktora Orbana. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Pierwsze posiedzenie parlamentu. Magyar o spodziewanej dacie

W poniedziałek Magyar poinformował również, że przewodniczącą węgierskiego parlamentu będzie Agnes Forsthoffer, a szefową grupy parlamentarnej Tiszy zostanie Andrea Bujdoso. Jak dodał lider ugrupowania, obie kandydatki uzyskały poparcie partii.

Szívből gratulálok Bujdosó Andreának, a TISZA frakcióvezetőjének és Forsthoffer Ágnesnek, a Magyar Országgyűlés leendő elnökének.

Mindkettőjük jelölését egyhangúlag támogatta a TISZA frakció.

Munkájukhoz jó egészséget és szakmai sikereket kívánok!❤️🤍💚 pic.twitter.com/zYD0bmb2ZZ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 20, 2026 Rozwiń Peter Magyar ujawnił nazwiska przyszłej przewodniczącej parlamentu oraz przewodniczącej grupy parlamentarnej Tiszy Źródło: X

Magyar przekazał w poniedziałek również, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli "marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek", inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja.

- Oczekujemy rezygnacji marionetek Orbana. 31 maja jest ostatecznym terminem, kiedy mogą złożyć rezygnacje. Następnie zostaną nam legalne możliwości ich usunięcia - oznajmił Magyar. Przyszły premier Węgier zapowiedział też, że uda się do Warszawy przed 20 maja i "może tego samego dnia pojedzie do Wiednia". Następnie, jak poinformował, odwiedzi Brukselę.

W sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie Tisza zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP - 52 mandaty, a skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć mandatów. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty. Fidesz Orbana stracił władzę w kraju po 16 latach nieprzerwanych rządów.

