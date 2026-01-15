Logo strona główna
Zimne ognie, płomienie i ewakuacja lokalu. "Nie wiedzieliśmy, co się dzieje"

Fanático-de-La-Castellana
Prokuratura zawnioskowała o areszt dla właściciela szwajcarskiego baru, w którym w sylwestrową noc wybuchł pożar
Źródło: Reuters
W jednej z restauracji w Madrycie doszło do pożaru, którego przyczyną było zapalenie zimnych ogni. Media zauważają, że niedawno do podobnego, tragicznego w skutkach pożaru doszło w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana.

W trakcie imprezy w modnej restauracji Fanatico przy Paseo de la Castellana, jednej z najbardziej prestiżowych ulic w centrum Madrytu, doszło do pożaru. Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę, ale hiszpańskie media poinformowały o nim dopiero w środę. Przyczyną było zapalenie przez gości zimnych ogni. Konieczna była ewakuacja, ale nikt nie ucierpiał. Ogień został szybko ugaszony przez obsługę.

Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koszmar przy schodach. Odkrycie po sylwestrowym pożarze baru

Pożar w restauracji w Madrycie

Hiszpańskie media zwróciły uwagę, że do zdarzenia doszło niecałe dwa tygodnie po tragicznym w skutkach pożarze w klubie w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. "El Pais" przypomina, że w pożarze w barze "Le Constellation" zginęło 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Gazeta zauważa, że mimo tej tragedii, w weekend obsługa madryckiego lokalu wręczyła swoim gościom zimne ognie, a ci poruszali nimi w rytm muzyki, aż w końcu ogniem zajęły się znajdujące się w środku rośliny.

"Jeden z pracowników chwycił gaśnicę i ugasił ogień w ciągu kilku sekund. Jeden z klientów trzymał zasłonę, aby nie spłonęła, co widać na nagraniach (...). Niektórzy śmieją się. Muzyka nadal gra. Filmy przypominają pierwsze chwile pożaru w Szwajcarii" - relacjonuje dziennik.

- W restauracji było sporo dymu i przez kilka minut nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zobaczyliśmy ogień w pobliżu wyjścia i ludzie zaczęli się denerwować - relacjonuje w "El Mundo" jedna z gościń lokalu. Źródła w miejskich służbach ratunkowych cytowane przez gazetę przekazały, że straż pożarna nie otrzymała żadnego zgłoszenia o pożarze.

Ogień w restauracji. Reakcja miasta

Kierownictwo restauracji przekazało w komunikacie przesłanym "El Pais", że po tym zdarzeniu zaprzestanie używania materiałów pirotechnicznych podczas organizowanych imprez. Gazeta dodaje, że władze Madrytu ogłosiły, iż w następstwie pożaru przygotowują przepisy regulujące korzystanie z materiałów pirotechnicznych w lokalach rozrywkowych.

Cytowana przez "El Mundo" Inma Sanz, zastępczyni burmistrza i pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych poinformowała, że ratusz zwrócił się do kierownictwa lokalu o "wszystkie informacje" dotyczące tego zdarzenia.

Po tragicznym pożarze przyznaje: doszło do zaniedbań
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po tragicznym pożarze przyznaje: doszło do zaniedbań

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, "El Pais", "El Mundo"

Źródło zdjęcia głównego: EL MUNDO/X

HiszpaniaSzwajcariapożar
