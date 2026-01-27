Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lotnisko w Wilnie zawiesiło operacje. Przez białoruskie balony

Wilno lotnisko
Paraliż lotniska w Wilnie (materiał z 1 grudnia 2025 roku)
Źródło: TVN24
Lotnisko w Wilnie na ponad godzinę zawiesiło we wtorek wieczorem wszystkie operacje po wykryciu podejrzanych balonów w przestrzeni powietrznej. Zostały one wysłane z terytorium Białorusi.

"W związku z hybrydowym atakiem Białorusi na Litwę wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie" - napisało lotnisko w Wilnie w oświadczeniu na Facebooku opublikowanym po godz. 19.

Lotnisko zostało zamknięte o godzinie 19.05 i nie działało do godz. 20.24.

Wcześniej litewskie centrum zarządzania kryzysowego podało w komunikacie, że powodem zamknięcia lotniska były nadlatujące z terytorium Białorusi podejrzane balony.

Lotnisko w Wilnie położone jest około 30 kilometrów od białoruskiej granicy i w ostatnich miesiącach wielokrotnie było celem w wojnie hybrydowej. Pod koniec zeszłego roku z powodu białoruskich balonów musiało zawiesić ono operacje dwukrotnie w ciągu kilku dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Litwa wprowadza stan wyjątkowy

Litwa wprowadza stan wyjątkowy

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Monika Winiarska

Również w grudniu litewski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Powodem było narastające zagrożenie dla ruchu lotniczego spowodowane przez balony przemytnicze wypuszczane z terytorium Białorusi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/adso

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Dragos Asaftei/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LitwaBiałoruśWojna w Ukrainielotniskosamoloty
Czytaj także:
imageTitle
17 lat temu przegrał z nim na stoku, dziś ma wsparcie mistrza Australian Open
EUROSPORT
Karetka nie była w stanie dojechać do celu
Karetka utknęła, ratownik pieszo ruszył z pomocą
Szczecin
imageTitle
Piorunująca końcówka. Chorwacja bliżej półfinału Euro
EUROSPORT
Leon Weintraub
"Życzę Wam dobrego życia, niech Wam się dobrze dzieje"
Polska
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
BIZNES
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
WARSZAWA
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
METEO
Pożar wybuchł przy stacji paliw
Auto stanęło w płomieniach przy stacji paliw na A1. Nagranie
Łódź
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
imageTitle
Tragedia w drodze na mecz. Siedem osób nie żyje
EUROSPORT
Znicz przed wejściem na klatkę schodową budynku mieszkalnego w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Ranni teściowie przesłuchani, on zostaje w celi
Ustka
imageTitle
Kubica zdecydował o swojej przyszłości
Najnowsze
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
BIZNES
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
konkret otw 1 bez falsz
"Polski pracownik" lotniska atakuje Żydów? Film prawdziwy, historia zmyślona
Zuzanna Karczewska
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
METEO
imageTitle
Świetny powrót O'Sullivana po dwóch miesiącach przerwy
EUROSPORT
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
BIZNES
Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku dronowym
Ukraina potwierdza: Rosja używa Starlinków w dronach uderzających w miasta
Świat
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
BIZNES
imageTitle
Zderzył się z kangurem. Musiał przejść operację
EUROSPORT
imageTitle
Decydował ostatni rzut. Wielkie emocje w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Założyli 17 firm, są oskarżeni o wyłudzenie 10 milionów
Poznań
CBA
Agenci CBA w KGHM. W tle interesy z handlarzem bronią
Robert Zieliński
Antoni Macierewicz
Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi
Polska
Nowy trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek
Nowe "przesłanki obiektywne" w sprawie Iwony Wieczorek
Bartosz Żurawicz
Prezentacja Raportu Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026
Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym
Anna Bielecka
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
BIZNES
Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Agenci ICE obecni na igrzyskach. "Czy raz możemy odmówić Trumpowi?"
EUROSPORT
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica