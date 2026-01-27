Lotnisko w Wilnie zawiesiło operacje. Przez białoruskie balony

Paraliż lotniska w Wilnie (materiał z 1 grudnia 2025 roku) Źródło: TVN24

"W związku z hybrydowym atakiem Białorusi na Litwę wprowadzono tymczasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie" - napisało lotnisko w Wilnie w oświadczeniu na Facebooku opublikowanym po godz. 19.

Lotnisko zostało zamknięte o godzinie 19.05 i nie działało do godz. 20.24.

Wcześniej litewskie centrum zarządzania kryzysowego podało w komunikacie, że powodem zamknięcia lotniska były nadlatujące z terytorium Białorusi podejrzane balony.

Lotnisko w Wilnie położone jest około 30 kilometrów od białoruskiej granicy i w ostatnich miesiącach wielokrotnie było celem w wojnie hybrydowej. Pod koniec zeszłego roku z powodu białoruskich balonów musiało zawiesić ono operacje dwukrotnie w ciągu kilku dni.

Również w grudniu litewski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. Powodem było narastające zagrożenie dla ruchu lotniczego spowodowane przez balony przemytnicze wypuszczane z terytorium Białorusi.

