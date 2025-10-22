Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie była zamknięta z powodu balonów przemytniczych Źródło: TVN24, FLIGHTRADAR24.COM

Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek późnym wieczorem zamknięte z powodu pojawienia się w jego przestrzeni powietrznej kilkudziesięciu balonów z przemytem - poinformowało litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC).

"Funkcjonowanie lotniska zostało zakłócone z powodu pojawienia się balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów z Białorusi" - głosi oświadczenie NCMC. Osiem lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, w tym do Kowna i Warszawy.

Później w nocy zdecydowano też o tymczasowym zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Białorusią.

W środę rano lotnisko poinformowało o ponownym otwarciu przestrzeni powietrznej. Na stronie lotniska zmieniono godziny przylotów i odlotów opóźnionych samolotów.

Kolejny taki incydent

Do podobnego incydentu na wileńskim lotnisku doszło 3 października. Komunikacja lotnicza w Europie była w ciągu ostatnich tygodnie wielokrotnie zakłócana z powodu pojawienia się podejrzanych dronów i innych obiektów, w tym na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i w państwach bałtyckich.

