Świat

Biały Dom o stanie zdrowia Donalda Trumpa

Jan Sowa
Jan Sowa
|
Donald Trump
Marcin Wrona: to rozporządzenie administracji Donalda Trumpa wywraca wszystko do góry nogami
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER
Prezydent USA Donald Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, pozostaje w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej i może bez przeszkód wykonywać wszystkie obowiązki związane z kierowaniem państwem oraz siłami zbrojnymi - wynika z notatki opublikowanej w piątek przez Biały Dom, podpisanej przez lekarza prezydenta.

"Prezydent Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, wykazując dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną sprawność fizyczną" - ocenił dr Sean Barbabella po wtorkowych badaniach. Dodał, że Trump doświadcza "lekkiego obrzęku podudzi" oraz ma "łagodne" siniaki na dłoniach.

Prawidłowy stan zdrowia Donalda Trumpa

Lekarz stwierdził, że kompleksowe badanie neurologiczne, w tym badania przesiewowe w kierunku depresji i zaburzeń lękowych, wykazało "prawidłowy stan psychiczny". We wtorek Trump przeszedł rutynowe badania zdrowotne i kontrolę dentystyczną w szpitalu im. Waltera Reeda. Były to trzecie takie badania prezydenta w tym centrum medycznym w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 r. Ostatnia wizyta była bacznie obserwowana przez opinię publiczną ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki, posiniaczone dłonie oraz plamy na szyi. Wcześniej Biały Dom tłumaczył, że przyczyną zasinień na dłoniach prezydenta jest codzienne przyjmowanie przez Trumpa aspiryny i częste ściskanie dłoni z innymi ludźmi. W ubiegłym roku powiadomiono, że u głowy państwa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych.

BIZNES

Donald Trump: Nie jestem seniorem

Prezydenci USA nie są zobowiązani do ujawniania swojej dokumentacji medycznej, choć coroczne wizyty w szpitalu Walter Reed stały się tradycją - zauważył dziennik "Washington Post". Media podkreślają, że uzyskanie dokładnych informacji o zdrowiu Trumpa nie jest łatwe. Sam prezydent chwali się, że jest w doskonałej formie; o "wyjątkowym" stanie zdrowia Trumpa zapewnia też Biały Dom i jego lekarz. - Czuję się tak samo jak 50 lat temu - powiedział Trump 4 maja w Białym Domu. - Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior - podkreślił prezydent, cytowany przez "USA Today". Z badań wynika, że stanem zdrowia urzędującego prezydenta jest też coraz bardziej zaniepokojone społeczeństwo USA. Sondaż przeprowadzony w kwietniu przez "WaPo", ABC News i Ipsos wykazał, że 40 proc. Amerykanów uważa, iż Trump posiada wystarczającą sprawność umysłową, by pełnić urząd prezydenta; to spadek z 47 proc. we wrześniu 2025 roku. Z kolei 44 proc. Amerykanów uznało, że stan zdrowia fizycznego Trumpa jest odpowiedni do wykonywania tej funkcji; 54 proc. we wrześniu ubiegłego roku. Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, jest najstarszą osobą w historii USA, która objęła urząd prezydenta. Jego poprzednik, do którego często jest porównywany pod względem stanu zdrowia, Joe Bidena opuścił urząd w styczniu 2025 roku w wieku 82 lat.

Źródło: PAP
