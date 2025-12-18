Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Prezydent rozszerza zakaz

Przejście graniczne w USA
Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai
Źródło: CNN
Prezydent Donald Trump rozszerzył zakaz wjazdu do USA na obywateli kolejnych pięciu państw oraz osoby posiadające dokumenty wydane przez Autonomię Palestyńską. Lista krajów objętych częściowymi restrykcjami również ulegnie zmianie. Jak przekazuje Biały Dom, ograniczenia te wejdą w życie 1 stycznia 2026, a ich celem jest "ochrona bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych".

Od początku drugiej kadencji Donald Trump zaostrza kontrolę imigracyjną, a teraz zdecydował się po raz kolejny na uniemożliwienie obywatelom wybranych państw wjazdu do USA. Po nowym roku zakaz całościowy lub z nałożonymi restrykcjami obejmie obywateli jednej piątej państw na świecie - komentuje BBC.

Według informacji przekazanych przez administrację Białego Domu zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych od początku przyszłego roku zostaną objęci głównie obywatele państw afrykańskich: Burkina Faso, Mali, Nigru, Sudanu Południowego oraz posiadacze paszportów Autonomii Palestyńskiej.

O tym, że ograniczenia w podróżach i migracji zostaną rozszerzone, prezydent informował krótko po aresztowaniu obywatela Afganistanu w związku ze strzelaniną, w której zginęła żołnierka Gwardii Narodowej. Wówczas, jak pisze "New York Times", Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego, zaleciła Trumpowi, by wprowadził "całkowity zakaz podróży dla każdego cholernego państwa, które zalewa nasz kraj zabójcami, pijawkami i ćpunami".

Na listę z całkowitym zakazem trafiły także dwa państwa, które dotychczas znajdowały się na tej objętej restrykcjami, czyli Laos i Sierra Leone. Swoją decyzję Biały Dom tłumaczy "ochroną bezpieczeństwa USA". Administracja Trumpa twierdzi, że w państwach, z których podróże zostały objęte ograniczeniami, "powszechna jest korupcja, fałszywe lub niewiarygodne dokumenty cywilne i rejestry karne", co utrudnia weryfikację ich obywateli pod kątem wjazdu do USA. Stwierdzono też, że niektóre z państw odmawiały przyjęcia swoich obywateli, gdy mieli oni zostać deportowani.

Spod zakazu wyjęte są osoby już mieszkające w USA, posiadające wizy, dyplomaci i sportowcy, którzy biorą udział w imprezach sportowych. O 15 państw powiększyła się lista z nałożonymi przez Stany Zjednoczone ograniczeniami.

Szykują nowe zasady wjazdu do USA. Dotyczą też Polaków
Dowiedz się więcej:

Szykują nowe zasady wjazdu do USA. Dotyczą też Polaków

BIZNES

Kto nie wjedzie do USA od 2026 roku?

Państwa objęte pełnym zakazem wjazdu do USA dla obywateli po 1 stycznia 2026 to: Afganistan, Birma, Burkina Faso, Czad, Erytrea, Gwinea Równikowa, Haiti, Iran, Jemen, Kongo, Laos, Libia, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan oraz Syria. Zakaz dotyczy też osób podróżujących z dokumentami wydanymi przez Autonomię Palestyńską.

Państwa objęte częściowymi restrykcjami to: Angola, Antigua i Barbuda, Benin, Burundi, Dominika, Gabon, Gambia, Kuba, Malawi, Mauretania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia i Zimbabwe.

Krytycy polityki imigracyjnej Trumpa twierdzą, jak pisze "NYT", że te posunięcia są "kolejnym przejawem pogardy prezydenta dla imigrantów, zwłaszcza tych z Afryki i Bliskiego Wschodu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: BBC, NBC News, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Joe Raedle/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Donald Tusk
"Polska niepodległość będzie zagrożona". Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat
Kobieta miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Miała ponad trzy promile i wiozła czteroletniego syna
Kielce
grypa
Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Zdrowie
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant
Lublin
Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu dożywocie
Byłą partnerkę oblał "nieznaną substancją", później postrzelił w głowę
Katowice
owca shutterstock_348658625
Dziesięć owiec rusza z pomocą zdrowotną. "Są idealnym medium"
Zdrowie
imageTitle
Polka na podium. Najlepszy wynik w sezonie
EUROSPORT
Awantura na komisji budżetowej w gminie Jonkowo
Awantura na komisji. "Nie drzyj ryja", "głuchy jesteś?"
Olsztyn
Kościół w Pieszycach
Wieloletni proboszcz odchodzi. Biskup o wszczętym dochodzeniu kanonicznym
Wrocław
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN
Polska
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
BIZNES
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
BIZNES
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
BIZNES
30-letni Patryk R. został aresztowany
Atak na obcokrajowców w Częstochowie. Jest akt oskarżenia
Katowice
Barcelona, Hiszpania
Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych
Świat
Rustem Umierow
"Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć". Lecą negocjować w USA
Świat
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
METEO
Zaginiony mężczyzna
Wracał z Paryża, ostatni raz widziany był w Niemczech. Policja szuka tego mężczyzny
Rzeszów
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
WARSZAWA
17 1800 tj cl-0001
Niecodzienny gość w studiu. "Żywo zainteresowany" sprawą ustawy łańcuchowej
Polska
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
BIZNES
Yurina Noguchi
Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI
Świat
Trybunał Konstytucyjny
"Przestrzegaliśmy, że to wpłynie na obywateli"
Polska
imageTitle
Mistrz Gibraltaru z policjantem w składzie. Legia w opałach
EUROSPORT
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
METEO
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
WARSZAWA
Przeczesywali pobliskie lasy
Przeczesywali lasy w poszukiwaniu 96-latki. Liczyła się każda minuta
Białystok
imageTitle
"Wstydzę się, że jestem Norwegiem"
EUROSPORT
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych
Lubuskie
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica