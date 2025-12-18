Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Prezydent rozszerza zakaz

Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai Źródło: CNN

Od początku drugiej kadencji Donald Trump zaostrza kontrolę imigracyjną, a teraz zdecydował się po raz kolejny na uniemożliwienie obywatelom wybranych państw wjazdu do USA. Po nowym roku zakaz całościowy lub z nałożonymi restrykcjami obejmie obywateli jednej piątej państw na świecie - komentuje BBC.

Według informacji przekazanych przez administrację Białego Domu zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych od początku przyszłego roku zostaną objęci głównie obywatele państw afrykańskich: Burkina Faso, Mali, Nigru, Sudanu Południowego oraz posiadacze paszportów Autonomii Palestyńskiej.

O tym, że ograniczenia w podróżach i migracji zostaną rozszerzone, prezydent informował krótko po aresztowaniu obywatela Afganistanu w związku ze strzelaniną, w której zginęła żołnierka Gwardii Narodowej. Wówczas, jak pisze "New York Times", Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego, zaleciła Trumpowi, by wprowadził "całkowity zakaz podróży dla każdego cholernego państwa, które zalewa nasz kraj zabójcami, pijawkami i ćpunami".

Na listę z całkowitym zakazem trafiły także dwa państwa, które dotychczas znajdowały się na tej objętej restrykcjami, czyli Laos i Sierra Leone. Swoją decyzję Biały Dom tłumaczy "ochroną bezpieczeństwa USA". Administracja Trumpa twierdzi, że w państwach, z których podróże zostały objęte ograniczeniami, "powszechna jest korupcja, fałszywe lub niewiarygodne dokumenty cywilne i rejestry karne", co utrudnia weryfikację ich obywateli pod kątem wjazdu do USA. Stwierdzono też, że niektóre z państw odmawiały przyjęcia swoich obywateli, gdy mieli oni zostać deportowani.

Spod zakazu wyjęte są osoby już mieszkające w USA, posiadające wizy, dyplomaci i sportowcy, którzy biorą udział w imprezach sportowych. O 15 państw powiększyła się lista z nałożonymi przez Stany Zjednoczone ograniczeniami.

Kto nie wjedzie do USA od 2026 roku?

Państwa objęte pełnym zakazem wjazdu do USA dla obywateli po 1 stycznia 2026 to: Afganistan, Birma, Burkina Faso, Czad, Erytrea, Gwinea Równikowa, Haiti, Iran, Jemen, Kongo, Laos, Libia, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan oraz Syria. Zakaz dotyczy też osób podróżujących z dokumentami wydanymi przez Autonomię Palestyńską.

Państwa objęte częściowymi restrykcjami to: Angola, Antigua i Barbuda, Benin, Burundi, Dominika, Gabon, Gambia, Kuba, Malawi, Mauretania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia i Zimbabwe.

Krytycy polityki imigracyjnej Trumpa twierdzą, jak pisze "NYT", że te posunięcia są "kolejnym przejawem pogardy prezydenta dla imigrantów, zwłaszcza tych z Afryki i Bliskiego Wschodu".

