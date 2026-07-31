Świat 49 tysięcy migrantów przekroczyło jednej doby granicę hiszpańskiej Ceuty Oprac. Maciej Wacławik |

Grupa migrantów wtargnęła do Ceuty przez przejście graniczne Tarajal (31.07.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REDUAN DRIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Liczbę 49 tysięcy migrantów, którzy w ciągu ostatniej doby przekroczyli w sposób niekontrolowany granicę z Ceutą, potwierdziło w piątek MSW Hiszpanii. Jak jednak informuje Reuters, oświadczenie zostało później usunięte ze strony internetowej bez podania wyjaśnienia. Juan Jesus Vivas, prezydent miasta Ceuta przekazał w piątek po południu reporterom, że według szacunków w ciągu ostatnich kilku dni na to autonomiczne terytorium wkroczyło około 60 tysięcy osób.

Rząd w Madrycie wysłał wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego. - To, co stało się wczoraj w Ceucie, było naruszeniem suwerenności terytorialnej Hiszpanii - skomentował w piątek premier Hiszpanii Pedro Sanchez. - Przyspieszamy proces odsyłania migrantów, którzy od wczoraj nielegalnie przekroczyli granicę Ceuty - dodał polityk, cytowany przez agencję Reuters.

Służby donoszą również o ofiarach. W piątek rzecznik hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych mówił o 18 osobach, które zginęły, próbując dostać się do Ceuty (Reuters podaje, że ofiar było 19); dzień wcześniej wyłowiono z morza siedem ciał. Prezydent Vivas podsumował, że ogólna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 34.

Hiszpania i Maroko wzmocniły w piątek ogrodzenie graniczne w Ceucie i wydaje się, że powstrzymały masowe przekraczanie granicy - przekazał Reuters po godzinie 10.30 w piątek. Marokańskie władze rozmieściły przy przejściach granicznych wozy z armatkami wodnymi i odpierały napierający tłum.

Hiszpańskie wojsko na granicy Ceuty Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Reduan Dris

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szokujące sceny w hiszpańskiej eksklawie. Rząd wysyła wojsko

Kryzys w Ceucie i orzeczenie sądu

Cytowany przez agencję Reuters minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres powiedział w piątek, że jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu liczby migrantów może być orzeczenie Sądu Najwyższego Hiszpanii z początku tego miesiąca, zgodnie z którym migranci przechwyceni na morzu podczas próby dotarcia do Ceuty lub Melilli nie mogą być deportowani w trybie doraźnym.

Jak pisze agencja pomimo tego orzeczenia władze Hiszpanii oświadczyły, że będą starały się jak najszybciej wydalić osoby, które przekroczyły granicę w sposób niekontrolowany. Tymczasem media pokazują grupy osób wracających samodzielnie w piątek przez granicę do Maroka. Euronews informuje o setkach takich migrantów. W powrocie przez wąski przesmyk - falochron oddzielający to autonomiczne terytorium - ma im pomagać wojsko.

Ceuta. Migranci wracający do Maroka, 31 lipca 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN DRIS

W czwartek Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melilli, drugim hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej - informuje portal publicznego nadawcy RTVE. Według informacji delegatury rządu, przejście w Melilli zostało zamknięte w wyniku próby masowego przekroczenia granicy, do której doszło w czwartek około godziny 22.

Pojazdy służb na granicy Maroka i Melilli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GINER

Sytuacja w Ceucie i reakcje w Europie

Premierka Włoch Giorgia Meloni odniosła się do sytuacji w Ceucie ogłaszając, że jej rząd gotów jest podjąć nadzwyczajne działania, by bronić granic kraju, w tym zawiesić w relacjach z Hiszpanią układ z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych.

Giorgia Meloni podczas szczytu NATO w Turcji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FILIP SINGER

"Włochy nie będą biernie się temu przyglądać. Zwołujemy odpowiednie instytucje, a po zakończeniu tych spotkań jesteśmy gotowi podjąć działania, również przy użyciu nadzwyczajnych środków, aby bronić granic i bezpieczeństwa obywateli, w tym poprzez zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią" - napisała szefowa włoskiego rządu na X w czwartek wieczorem.

W kontakcie z władzami Hiszpanii i Maroka jest Francja - informuje za pośrednictwem agencji Reuters otoczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Francja jest gotowa pomóc Hiszpanii, jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym za pośrednictwem europejskiej agencji ochrony granic Frontex" - czytamy. Prezydent Macron zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuneza o wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią.

Minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen skrytykowała Hiszpanię za brak ochrony granic w Ceucie przed wtargnięciem migrantów. To nie może trwać wiecznie; te kraje UE, które nie wywiązują się z obowiązku ochrony swoich granic zewnętrznych, nie mogą być członkami strefy Schengen - oświadczyła w piątek szefowa fińskiego resortu. Do sprawy odniósł się również minister ds. migracji Szwecji Johan Forssell, który oświadczył, że jego kraj nie przyjmie migrantów, którzy wtargnęli z Maroka do Ceuty. Polityk również skrytykował władze Hiszpanii za nieskuteczną ochronę granic.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała tymczasem, że trwają prace nad dodatkowym wsparciem operacyjnym dla Hiszpanii, w tym również za pośrednictwem agencji Frontex. Sytuację w Ceucie nazwała "niedopuszczalną". - Nie możemy pozwolić nikomu przybywać do Unii bez przestrzegania naszych zasad - cytują ją agencje. - Jestem przekonana, że nasze bliskie partnerstwo z Marokiem pomoże osiągnąć konkretne rezultaty - dodała.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w piątek, że z zadowoleniem przyjął zamiar niewpuszczania przez Hiszpanię migrantów na teren kontynentalnej Europy.

Ceuta - co to za terytorium

Ceuta to hiszpańskie terytorium w Afryce, o statusie wspólnoty autonomicznej, leżące na marokańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zajmuje powierzchnię 18,5 kilometra kwadratowego. To obszar porównywalny do powierzchni warszawskiej dzielnicy Wola. Zamieszkuje ją niespełna 85 tysięcy osób.

Choć Ceuta, podobnie jak oddalona od niej o ponad 350 km na wschód Melilla, jest częścią terytorium hiszpańskiego, została wyłączona ze strefy Schengen. "Oznacza to, że można bez problemu wjechać do nich z Półwyspu Iberyjskiego, ale powrót na Półwysep zawsze jest związany ze szczegółową kontrolą dokumentów i bagaży" - dowiadujemy się z polskiego serwisu rządowego gov.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ceuta i Melilla nie wymagają od rezydentów marokańskich miejscowości przylegających do obu tych enklaw paszportów, a osoby te mogą wkraczać do autonomicznych miast w ramach ruchu bezwizowego.

Redagował AM