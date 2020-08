W Szwecji odnotowano najwyższą liczbę zgonów od 150 lat

Szwecja w ciągu pierwszego półrocza odnotowała najwyższy wskaźnik zgonów w ciągu ostatnich 150 lat. Rząd poinformował w czwartek o przedłużeniu zakazu odwiedzin w domach opieki do 30 września, a także o porozumieniu z Unią Europejską w sprawie zapewnienia krajowi 6 milionów sztuk szczepionki przeciwko koronawirusowi.

W Szwecji między styczniem a czerwcem odnotowano 51 405 zgonów – to o 6500 więcej śmiertelnych przypadków niż w tym samym okresie w 2019 roku. Jednocześnie to najwyższa liczba zgonów od 1869 roku, kiedy to Szwecja zmagała się z klęską głodu - informuje CNN, powołując się na rządowe dane. Pod koniec czerwca liczba zgonów z powodu koronawirusa wynosiła 5498 osób.