Niemcy zbliżają się do 300 tysięcy infekcji, na Wyspach Brytyjskich przybyło 12 tysięcy zakażonych

Blisko 13 tysięcy zakażeń w Wielkiej Brytanii

To pierwszy przypadek od początku epidemii, by liczba nowych przypadków na Wyspach wzrosła w ciągu doby o ponad 10 tysięcy, choć obejmuje ona także niezarejestrowane wcześniej zakażenia z okresu między 24 września a 1 października. W podanych statystykach nie rozdzielono, ile z tych przypadków to zakażenia wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin, a ile to zaległe przypadki. Do tej pory rekordową dobową liczbą zakażeń było 7 143, o których poinformowano we wtorek.