"Rozpaczliwa potrzeba pomocy", ale organizacja musi się wycofać. Izrael atakuje

Kluczowe fakty: Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela. W odwecie Izrael zaatakował Strefę Gazy i zabił kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Według izraelskiego rządu miasto Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jego zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji.

W związku z eskalacją izraelskich działań zbrojnych swoją działalność humanitarną zawiesił Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. To kolejna organizacja, która podjęła taką decyzję.

W środę na stronie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża opublikowano komunikat. Poinformowano w nim, że nasilenie działań wojskowych zmusiło organizację "do tymczasowego zawieszenia działalności biura w mieście Gaza i przeniesienia personelu do biur w południowej części" Stefy Gazy.

"Dzieje się tak w sytuacji, gdy dziesiątki tysięcy osób wciąż przebywających w mieście Gaza zmaga się z tragicznymi warunkami humanitarnymi i rozpaczliwie potrzebuje dalszej pomocy" - stwierdzono.

Palestyńczycy oglądają zniszczenia po izraelskim ataku w mieście Gaza Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Zapewniono, że "MKCK będzie nadal dążył do zapewniania wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedy tylko pozwolą okoliczności, z ich biur w Dajr al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni działające". Jak wyjaśniono, obejmuje to dostarczanie darów medycznych do kilku wciąż działających placówek medycznych w Gazie i robienie wszystkiego, by umożliwić ruch personelowi niosącemu pierwszą pomoc.

W oświadczeniu przypomniano, że MKCK jest obecny w mieście Gaza od dziesięcioleci, a po niedawnej intensyfikacji walk personel organizacji pozostał tam tak długo, jak to było możliwe, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Zapewniono, że MKCK zamierza powrócić do miasta Gaza tak szybko, jak tylko warunki na to pozwolą.

Lekarze bez Granic o "zawieszeniu działań ratujących życie"

W piątek o zawieszeniu działalności medycznej w mieście Gaza poinformowali Lekarze bez Granic, wyjaśniając w oświadczeniu, że "nasilające się ataki sił izraelskich stworzyły niedopuszczalny poziom ryzyka dla ich personelu, zmuszając ich do zawieszenia działań ratujących życie".

Organizacja stwierdziła, że ​​decyzja ta była "ostatnią rzeczą", jaką chciała podjąć z uwagi na ogromne potrzeby w mieście Gaza, a najbardziej bezbronni - między innymi niemowlęta na oddziałach neonatologicznych czy osoby z chorobami zagrażającymi życiu - nie mogą się poruszać i są w poważnym niebezpieczeństwie.

"W czasie gdy wiele osób uciekło na południe z powodu nakazów ewakuacji, w mieście Gaza wciąż przebywają setki tysięcy ludzi, którzy nie mogą wyjechać i nie mają innego wyjścia, jak zostać" - przekazano.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66 tysięcy Palestyńczyków.

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.