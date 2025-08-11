Kolejny kraj uzna państwo palestyńskie

Lekarz ze Strefy Gazy: wojna to nie jest wina dzieci Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Australii wygłosił swoje oświadczenie w poniedziałek na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu. - Rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw jest dla ludzkości najlepszą nadzieją przełamania cykli przemocy na Bliskim Wschodzie i położenia kresu konfliktowi, cierpieniom i wyniszczeniu ludności Gazy - ocenił.

Dodał, że Australia zdecydowała się na to posunięcie po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli, a Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i przeprowadzone zostaną wybory.

Australia krytykuje premiera Izraela

Rząd Australii w zeszłym tygodniu skrytykował zapowiedź premiera Izraela Benjamina Netanjahu o rozpoczęciu nowej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy militarnej w Gazie. Jak podaje agencja Reutera, Albanese przekazał podczas konferencji prasowej, że w czwartek rozmawiał z Netanjahu, któremu powiedział, że potrzebne jest rozwiązanie polityczne - a nie militarne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump "nakrzyczał" na Netanjahu

Associated Press zwraca uwagę, że Albanese dołączył w ten sposób do przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy już wcześniej zadeklarowali taki zamiar. Premier od wielu tygodni był pod naciskiem wielu Australijczyków, a nawet członków swojego gabinetu, aby zdecydował się uznać przyszłe państwo palestyńskie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD