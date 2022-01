"Ukraina to tylko część wielkiej gry Putina z Zachodem". Analiza Witalija Portnikowa

"Dla Władimira Putina Ukraina to tylko część jego wielkiej gry z Zachodem. Gry, o której niedawno wspomniał prezydent Joe Biden. Według amerykańskiego przywódcy Putin szuka miejsca swojego kraju na świecie. Ja dodam, że jest to nie tyle poszukiwanie, ile próba odzyskania miejsca 'opuszczonego' przez Związek Radziecki w 1991 roku" - stwierdził w swojej analizie znany ukraiński publicysta i komentator polityczny Witalij Portnikow.

"Ukraina odgrywa ważną rolę w tej próbie przywrócenia przeszłości, co najmniej dlatego, że była oficjalnie 'drugą republiką' ZSRR. Dlatego w politycznych kalkulacjach Kremla jest ważniejsza niż Białoruś czy Kazachstan. Jednak, jak widać, nawet w przypadku tych krajów, których mieszkańcy są gotowi, by przeciwstawić się autorytarnym reżimom, Kreml jest również gotowy do brutalnych działań, takich jak wprowadzenie sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym do Kazachstanu" - podkreślił Witalij Portnikow w analizie opublikowanej na łamach ukraińskiej sekcji Radia Swoboda.