"Dominacja wywiadu izraelskiego jest wręcz zaskakująca"

Pierwszego dnia ataków Izraela na Iran (13 czerwca) zginęli m.in. najwyżsi wojskowi dowódcy, w tym szef sztabu generalnego i przywódca Korpusu Strażników Rewolucji Irańskiej. W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 tę precyzyjną operację Izraela komentował gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ataki Izraela na irańskie dowództwo. "Wywiad izraelski jest bardzo skuteczny"

- Widać wyraźnie, że wywiad izraelski jednak jest bardzo skuteczny - ocenił gen. Koziej. Przywołał inne "spektakularne" operacje służb specjalnych Izraela, jak "obezwładnienie kierownictwa Hezbollahu".

Jak mówił generał, może sobie wyobrazić, że Izrael irańskim wojskowym "podrzucał informacje", które ci musieli przedyskutować i w ten sposób "zwabił ich w jedno miejsce". Określił to też jako swojego rodzaju "scenariusz filmowy".

- Na pewno ta dominacja wywiadu izraelskiego na terytorium Iranu jest wręcz nawet zaskakująca (...) jak na tak duże terytorium i wielkie mocarstwo, jakim jest Iran - dodał.

Izrael "działa swobodnie, jakby to się działo za granicą"

Były szef BBN został także zapytany o to, ile jego zdaniem może potrwać wymiana ognia między Iranem i Izraelem. - To zależy od intensywności (ataków). Na pewno w takiej intensywności, jak to do tej pory obserwujemy, zbyt długo to nie może trwać, bo ani jedna, ani druga strona nie ma nieograniczonych zapasów - odpowiedział.

- Mogę sobie wyobrazić długotrwałe ataki rakietowe, precyzyjne, mierzone w specjalnie wybrane cele ze strony Izraela w irańskie obiekty. To może trwać bardzo długo - dodał.

Generał Koziej ocenił, że Izrael jest lepiej przygotowany do długiej wymiany rakietowej. - Przede wszystkim ma celniejszą broń, skuteczniejszą, a ponadto opanował całe terytorium Iranu akcjami specjalnymi i likwidacją irańskiej obrony powietrznej - wskazał.

Powiedział przy tym, że skutki irańskich uderzeń na Izrael "są spektakularne". - Po raz pierwszy chyba Izrael ponosi tak poważne straty w obiektach cywilnych, w ludności cywilnej, bo Iran przede wszystkim celuje, tak jak się domyślam, w cywilne miejsca, aby robić duże wrażenie na Izraelczykach - dodał gen. Koziej.