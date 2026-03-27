Steward wyszedł z samolotu i ślad po nim zaginął

Medellín, Kolumbia. 30 lat po śmierci Pablo Escobara Źródło: Reuters Archive

Eric Fernando Gutierrez Molina pracował na pokładzie samolotu, który zakończył lot na trasie Miami-Medellin 21 marca i miał wracać do USA następnego dnia. 22 marca nad ranem steward był widziany po raz ostatni - w towarzystwie kobiety i mężczyzny w klubie w dzielnicy El Poblado w Medellin - poinformował miejski sekretarz bezpieczeństwa Manuel Villa Mejia. - Od tego czasu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane - powiedział Mejia, cytowany przez media w USA - W związku z tym natychmiast uruchomiono protokół poszukiwania osób zaginionych - dodał. Miejscowe władze przypuszczają, że 32-latek mógł zostać odurzony - przekazał portal ABC News.

Zaginięcie pracownika linii lotniczych. Wybierał się na spotkanie

Linie American Airlines poinformowały, że współpracują z organami ścigania w dochodzeniu i "dołożą wszelkich starań", aby wesprzeć rodzinę swojego pracownika. Rzecznik Departamentu Stanu USA powiedział, że władze są świadome doniesień o zaginięciu stewarda i uważnie śledzą sytuację.

Eric Fernando Gutierrez Molina and his colleagues had an overnight layover in Medellín. He never made it to the airport for the return flight to the U.S.

Partner Moliny Ernesto Carranza w wywiadzie dla CBS News powiedział, że jest "zdruzgotany" jego zaginięciem. Mężczyzna dodał, że ostatni raz kontaktował się z 32-latkiem 21 marca wieczorem, podobnie jak najlepsza przyjaciółka stewarda Sharom Gil. - Rozmawiałam z nim w sobotę wieczorem. Powiedział mi tylko, że ma postój w Kolumbii i wybiera się na spotkanie ze znajomymi - powiedziała Gil w CBS News.

Redagował AM