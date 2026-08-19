Świat Katastrofa śmigłowca z turystami. Zginęło siedem osób Oprac. Mikołaj Stępień |

Do zdarzenia doszło w hrabstwie Samburu w Kenii Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego Kenii (KCAA) helikopter rozbił się w środę na górze Ololokwe w hrabstwie Samburu, około godziny 9.13 czasu lokalnego (7.13 czasu Polskiego). Urząd zaznaczył, że wypadkowi uległ śmigłowiec Eurocopter EC130 B4.

"Urząd składa najszczersze kondolencje rodzinom ofiar tego tragicznego zdarzenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Tamtejsza policja poinformowała, że w katastrofie zginęło siedem osób - sześcioro turystów i pilot. Ich narodowości dotychczas nie ustalono. Okoliczności wypadku pozostają niejasne. "The Star" poinformował że w okolicy miejsca zdarzenia widziano dym i ogień.

Eurocopter EC130 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Airbus Helicopters

Rozbił się śmigłowiec z turystami

Biuro podróży &Beyond przekazało Reutersowi, że na pokładzie śmigłowca znajdowali się jej klienci. Wcześniej rzecznik KCAA oznajmił, że śmigłowiec leciał w kierunku rzeki Ewaso Nyiro, która przepływa przez rezerwat narodowy Samburu.