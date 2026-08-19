Świat Zatrzymano Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream na Bałtyku Oprac. Kamila Grenczyn Oprac. Mikołaj Stępień Zespół autorów |

Sąd nie zgodził się na wydanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Newscom

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W komunikacie prokuratury napisano, że aresztowany - Wołodymyr Z. - jest wyszkolonym nurkiem. Jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Obywatel Ukrainy zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.

- Przekazanie wymaga zgody chorwackich sądów na ekstradycję. Należy poczekać na wynik takiego postępowania. Nie jestem w stanie przedstawić żadnych prognoz co do terminu - powiedziała PAP rzeczniczka Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Ines Peterson.

Polski sąd odmówił Berlinowi wydania zatrzymanego

Jak podała agencja dpa, zatrzymany to Ukrainiec, którego zatrzymano w Polsce w końcu września 2025 roku. Jak pisaliśmy na tvn24.pl, w październiku 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił niemieckim władzom wydania Ukraińca. a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie. - Byłem zaskoczony - przyznał w TVN24. Utrzymywał wówczas, że jest niewinny, dlatego - jak mówił - wierzył w to, że sąd musiał orzec na jego korzyść.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania jako podejrzany w sprawie wysadzenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream.

Zatrzymania w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream

W lipcu niemiecka prokuratura federalna wniosła akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K., obywatelowi Ukrainy, który z kolei podejrzany jest o przewodzenie grupie odpowiedzialnej za wysadzenie Nord Stream we wrześniu 2022 roku.

Serhij K., były wojskowy, został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie. Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Pod koniec listopada 2025 roku K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.