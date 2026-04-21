Świat

Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary

Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Historyczna zmiana powojennej polityki Japonii. Rząd zatwierdził zniesienie zakazu eksportu broni
W wyniku wybuchu pocisku w czołgu, do którego doszło w czasie manewrów, zginęło trzech żołnierzy - podały japońskie media. Do zdarzenia doszło w trakcie ćwiczeń Japońskich Sił Samoobrony na poligonie Hijudai w prefekturze Oita na południowym zachodzie kraju.

- Szczegóły i przyczyny zdarzenia są obecnie ustalane.. (...) Dołożymy wszelkich starań, by wyjaśnić powody i rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa - oświadczył minister obrony Shinjiro Koizumi, którego wypowiedź przekazała stacja NHK.

Jak poinformowała agencja Kyodo - powołując się na lokalną straż pożarną - ocalały z załogi czołgu żołnierz doznał poparzeń twarzy, ale jest przytomny. Do eksplozji doszło w najnowocześniejszym japońskim czołgu Typ 10 tuż przed oddaniem strzału. Nie ujawniono, w jakim stopniu został uszkodzony ważący 44 tony pojazd.

Premierka Sanae Takaichi w mediach społecznościowych wyraziła ubolewanie i współczucie rodzinom zmarłych wojskowych.

Kolejny śmiertelny wypadek

Poligon Hijudai, obejmujący obszar 4,9 tysiąca hektarów, jest największym tego typu wojskowym obiektem szkoleniowym w zachodniej części Japonii.

Wtorkowy incydent to kolejny śmiertelny wypadek w japońskich siłach zbrojnych. W kwietniu 2024 roku w zderzeniu dwóch śmigłowców wojskowych w powietrzu zginęło osiem osób, a w maju 2025 roku dwóch żołnierzy poniosło śmierć w katastrofie samolotu szkoleniowego.

OGLĄDAJ: Premierka Japonii "zesztywniała". Jakie tabu naruszył Donald Trump?
Trump i premier Japonii

Premierka Japonii "zesztywniała". Jakie tabu naruszył Donald Trump?

Trump i premier Japonii
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kamila Grenczyn
Czytaj także:
Tragiczny finał pościgu na S3
Policyjny pościg zakończony śmiercią. Decyzja prokuratury
Lubuskie
Temecula, Kalifornia. Pilot awaryjnie lądował balonem
Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"
Świat
imageTitle
Wyjątkowy Tour de Pologne. Z sektorem Czesława Langa
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. "Pewnego rodzaju kontrowersje"
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Wizualizacje "Nowego Miasta" w Krakowie
Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć
Bartłomiej Plewnia
Hawana, Kuba
"Przełomowe" spotkanie w Hawanie. "Mają niewiele czasu"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
BIZNES
imageTitle
Otarł się o śmierć w pożarze. Właśnie podpisał zawodowy kontrakt
EUROSPORT
David Anthony Burke, znany jako D4vd
Piosenkarzowi grozi dożywocie lub kara śmierci
Świat
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Tragiczny wypadek w lesie
Tragiczny wypadek podczas wycinki. Nie żyje 43-latek
Lublin
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Dwa dni był siłą przetrzymywany w mieszkaniu i bity. Pięciu mężczyzn z zarzutami
WARSZAWA
Obrońcy oskarżonych nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami
Afera pedofilska przed sądem. Oskarżony lekarz i organista
Poznań
imageTitle
Czołowa tenisistka zrezygnowała. Skorzysta Fręch
EUROSPORT
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
BIZNES
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
METEO
Peter Magyar
Magyar o wizycie Netanjahu i możliwym aresztowaniu. "Jestem pewien, że on o tym wie"
Świat
Wyrok jest prawomocny (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kolegę nożyczkami, ciężko raniąc go w szyję. Jest prawomocny wyrok
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Co ustalili w nocy? Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca
Polska
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
BIZNES
Akcja służb w Cięcinie pow. żywiecki
70 osób ewakuowanych po zderzeniu auta z pociągiem. Wezwano karetkę
Katowice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
WARSZAWA
usg shutterstock_2049134810
Te komórki zamiast chronić wątrobę, zaczynają ją niszczyć. Nazwa jak z horroru
Zdrowie
Turyści uwięzieni na punkcie widokowym w Rio de Janeiro
"Przerażające". Turyści usłyszeli strzelaninę, nie wiedzieli, co się dzieje
Świat
Zatrzymała go policja (zdjęcie ilustracyjne)
47-latka poznała w sieci 27-latka. Uderzył ją, związał i okradł
Białystok
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
METEO
imageTitle
Ani tokenów, ani pieniędzy. "Dopiero teraz wychodzą grube rzeczy"
EUROSPORT

