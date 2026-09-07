Brak ochoty na bliskość? Winne jest "zamrożone libido"

Z dostrzeganiem tego, co nas pobudza i sprawia, że pojawia się ochota na seks, większość z nas raczej nie ma problemu. Wiemy, że ktoś nam się podoba, że dobrze się z nim/nią czujemy i czy jesteśmy w świetnym nastroju na zbliżenie. Jednak z zauważeniem codziennych okoliczności i czynników, które mogą blokować naszą gotowość na seks, bywa już trudniej.
- Bardzo często skarżymy się na ustanie pożycia albo inne trudności, nie dostrzegając, jak wiele rzeczy wpływa na to, czy czujemy ochotę i pożądanie - mówi w rozmowie z TVN24+ Katarzyna Kucewicz, psycholożka i współautorka książki "Sex Care. Droga do kobiecej przyjemności".
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