Japonia może być w sytuacji "nie do pozazdroszczenia"

Rząd Japonii znajdzie się w sytuacji "nie do pozazdroszczenia" w razie wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich - pisze w niedzielę portal "The Japan Times". Jednak również w wypadku wygranej kandydatki demokratów pojawiają się znaki zapytania dotyczące wzajemnych relacji.

Władze Japonii są "lepiej przygotowane, aby zapobiec szokowi podobnemu do tego z 2016 roku po nieoczekiwanym zwycięstwie wyborczym Trumpa". Japonia, jak podaje "JT", wysłała już emisariuszy do obozów republikanów oraz demokratów, by "nadal wytrwale pracować nad stworzeniem silnych relacji z nadchodzącą administracją USA".