Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak żart stał się groźbą. Co wiemy o prawej ręce Donalda Trumpa

Stephen Miller
Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie"
Źródło: TVN24
"Wiernie realizuje" to, czego chce Donald Trump. Kiedy Stephen Miller zaczynał, niewielu brało go na poważnie. Później dostał się do ścisłego kręgu ludzi Trumpa, a jego rola ostatnio wzrosła. "New York Times" analizuje, co to oznacza dla międzynarodowej polityki.

To, co kiedyś było wyśmiewane, teraz stanowi zagrożenie, które należy traktować poważnie - ocenia "New York Times", analizując rolę skrajnie prawicowego polityka Stephena Millera w kształtowaniu polityki międzynarodowej USA.

Bliski współpracownik Trumpa miał być jednym z architektów ataku na Wenezuelę. Jak donosił "Washington Post", amerykański przywódca ma rozważać powierzenie Millerowi bardziej odpowiedzialnej roli w nadzorowaniu działań w tym kraju po obaleniu Maduro. W ostatnich dniach Miller podzielił się też ostrym komentarzem o ambicjach Stanów Zjednoczonych względem Grenlandii.

Polityk zaczynał od stanowiska w Senacie, a dzisiaj jest jedną z kluczowych postaci w administracji i cieszy się "pełnym zaufaniem" prezydenta.

Jak dotychczasowa retoryka i skrajnie prawicowe poglądy Millera kształtowały decyzje władz USA? I jak 40-letni absolwent nauk politycznych z Santa Monica w Kalifornii może wpłynąć na przyszłość amerykańskiej polityki międzynarodowej?

Stephen Miller
Stephen Miller
Źródło: FRANCIS CHUNG/EPA/PAP

"Prezydent kieruje całą polityką, a Stephen wiernie to realizuje"

W poniedziałkowym wywiadzie dla CNN Miller powiedział, że żyjemy w świecie, którym "rządzi siła". - Są to żelazne prawa świata od zarania dziejów - ocenił. Tak odniósł się do amerykańskich zakusów dotyczących Grenlandii.

Oświadczył, że "aby Stany Zjednoczone mogły zabezpieczyć region Arktyki, chronić i bronić NATO i interesów Sojuszu, Grenlandia powinna być częścią Stanów Zjednoczonych". Zdaniem "New York Timesa" te słowa wskazują jasno, że "użycie brutalnej siły jest nie tylko możliwym, ale także preferowanym sposobem działania administracji Trumpa na arenie międzynarodowej".

To kolejny sygnał z Białego Domu o zamiarze aneksji wyspy, która ma status autonomicznego terytorium zależnego od Danii. Dziennikarze zwracają uwagę, że intensyfikacja sygnałów o ewentualnym przejęciu Grenlandii pokazuje, jak ludzie pokroju Millera "wspięli się do ścisłego kręgu przywódcy i jak wywierają na niego wpływ".

O słowa Millera była pytana rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. - Prezydent kieruje całą polityką, a Stephen wiernie realizuje to, czego chce prezydent - stwierdziła. Jak dodała, "niezależnie od tego, czy chodzi o imigrację, przestępczość, handel, Grenlandię czy Wenezuelę".  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Premier Grenlandii zwrócił się do Amerykanów

Premier Grenlandii zwrócił się do Amerykanów

Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador

Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador

"Żart stał się groźbą"

Mniej więcej w połowie swojej pierwszej kadencji prezydent zaczął żartować ze swoimi asystentami na temat chęci zakupu Grenlandii ze względu na jej zasoby naturalne, takie jak węgiel i uran - przypomina "NYT". W tym czasie jego doradcy pobłażliwie zaoferowali mu zbadanie możliwości zakupu tego terytorium. Nie sądzili, że Trump mówi poważnie, ani że to w ogóle możliwe - zauważa dziennik.

W drugiej kadencji ten "żart stał się groźbą". Po ataku na Wenezuelę Trump w wywiadzie dla "The Atlantic" oświadczył, że Stany Zjednoczone "absolutnie potrzebują Grenlandii". Według szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio Trump "planuje kupić" wyspę. Z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że "wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą dowódca ma do dyspozycji".

Amerykańska administracja regularnie podsyca obawy o przyszłość wyspy. Sprzeciw wobec przejęcia wielokrotnie wyrażała już Dania. Protestują też europejscy liderzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Atak na Grenlandię spowodowałby "poważne skutki uboczne"

Atak na Grenlandię spowodowałby "poważne skutki uboczne"

Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"

Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"

Polska

Od "ksenofobicznych fantazji" do "zaostrzenia represji dla imigrantów"

Jak zauważa "New York Times", wpływ Millera na amerykańską politykę rósł stopniowo.

Karierę polityczną zaczynał od pracy w Senacie, u boku senatora Jeffa Sessionsa z Alabamy. Już wtedy ujawnił antyimigranckie poglądy i "zalewał skrzynki pocztowe" izby historiami o "nielegalnych imigrantach". To, co wówczas wydawało się odbiorcom "ksenofobicznymi fantazjami anonimowego pracownika, niezauważenie stało się zbiorem głęboko zakorzenionych uprzedzeń", które potem pomogły ożywić pierwszą kampanię prezydencką Trumpa, a następnie zdobyć drugą kadencję - analizuje dziennik. 

Katie Miller i Stephen Miller
Katie Miller i Stephen Miller
Źródło: Getty Images

W 2016 roku, gdy Trump po raz pierwszy doszedł do władzy, Miller był jego doradcą ds. politycznych i speechwriterem (osobą piszącą przemówienia - red.). Pozostał u boku lidera po ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Zatrzymał stanowisko doradcy i często udzielał się w mediach promujących Trumpa. W kolejnej kampanii prezydenckiej polityk powtarzał jego slogan o "Ameryce dla Amerykanów".

Po wygranej Trumpa w 2024 r. media sygnalizowały znaczący wzrost znaczenia Millera. W nowej administracji otrzymał stanowisko zastępcy szefowej personelu Białego Domu Susan Wiles. Osoba sprawująca ten urząd jest prawą ręką prezydenta, kieruje pracami Białego Domu oraz kontroluje dostęp do prezydenta. Miller jest także doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak zauważa "New York Times", "cieszy się zaufaniem prezydenta" i dysponuje 40-osobowym zespołem.

Zapowiadał "Amerykę tylko dla Amerykanów". Będzie "prawą ręką" Donalda Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapowiadał "Amerykę tylko dla Amerykanów". Będzie "prawą ręką" Donalda Trumpa

Nowe funkcje miały mu dać wpływ na zaostrzenie represji amerykańskiej administracji względem imigrantów - podkreśla "NYT". Skrajnie prawicowy polityk ma być autorem m.in. pomysłu zakazu wjazdu do USA dla osób z państw muzułmańskich. Po ponownym dojściu do władzy Trumpa w USA rozpoczęła się masowa deportacja osób przebywających w kraju bez pozwolenia. Towarzyszyły im brutalne naloty na mieszkania migrantów. Obywatele części państw Afryki i Bliskiego Wschodu zostali też objęci zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Rola Millera w "globalnej zmianie"

Jeden z najdłużej służących Trumpowi doradców przedstawił "najwyraźniejsze jak dotąd wyjaśnienie epokowej zmiany w globalnej roli Ameryki, a administracja obiera bezczelny kurs po ścięciu reżimu w Wenezueli" - spuentowała słowa Millera o Grenlandii stacja CNN. 

Po przeprowadzeniu ataku w Wenezueli Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą realizować doktrynę Monroego, która zakłada m.in. dominację kraju na zachodniej półkuli oraz zmniejszenie zaangażowania w sprawy europejskie.

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

KONKRET24

"NYT" próbował ustalić szczegóły dotyczące przyszłej roli Millera w Wenezueli. Polityk nie odpowiedział na pytanie. Po pojmaniu wenezuelskiego dyktatora deklarował, że: "jesteśmy supermocarstwem. I pod rządami prezydenta Trumpa będziemy się zachowywać jak supermocarstwo".

Dziennik zwrócił się też do jego żony Katie, ale ta nie skomentowała roli swojego męża w administracji. Kobieta w dniu pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, opublikowała zdjęcie mapy Grenlandii, której terytorium jest pokryte flagą USA. "WKRÓTCE" - napisała na platformie X.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
pc

Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: New York Times

Źródło zdjęcia głównego: FRANCIS CHUNG/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpGrenlandiaWenezuela
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
WARSZAWA
24 min
pc
Planeta, której nie da się zobaczyć, a jednak istnieje. Przełomowe odkrycie Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
imageTitle
Co planuje Messi. Po karierze chce zostać przy piłce
EUROSPORT
Śnieg we Francji
Atak zimy w Europie. Wypadki, wielokilometrowe korki
METEO
Donald Trump
CNN: Plan Trumpa wobec zachodniej półkuli nie jest tym, czego chcą Amerykanie
Świat
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
WARSZAWA
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania
Świat
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
BIZNES
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy
Świat
Kierowca uciekał przed policjantami drogą ekspresową numer 19
Uciekał przed policją, w aucie zostawił pasażerów. Nagranie
Lublin
Schronisko dla osób pozbawionych prądu w jednej z berlińskich szkół
Zakończył się największy blackout "od drugiej wojny światowej"
Świat
Zderzenie na moście Północnym
Trzy auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
WARSZAWA
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
WARSZAWA
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
BIZNES
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc
Wrocław
imageTitle
Triumfator TCS na czele. Słoweńcy stawią się w Zakopanem w najmocniejszym składzie
EUROSPORT
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
WARSZAWA
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę. Zwraca uwagę na jedno miejsce
BIZNES
szczepienie shutterstock_2190083545_1
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Zdrowie
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
METEO
Konferencja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
"Nie było innych głosów". Krótkie oświadczenie Kaczyńskiego
Polska
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?
Justyna Suchecka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
BIZNES
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Uciekał przed policją, uderzył w dystrybutor paliwa
Wrocław
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
MZ proponuje korektę ustawy o wynagrodzeniach. Podwyżki medyków później, ale bez limitów
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
Podziemie narkotykowe w więzieniu. Prokuratura oskarża
Kraków
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
BIZNES
PiS
Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami
Polska
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica