Pogoda na noc

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i krańcach wschodnich kraju spadnie do 2-5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -17/-15 stopni Celsjusza w pasie od Warmii i Kujaw, przez centrum kraju, po Kielecczyznę do -11/-10 st. C na południowym wschodzie i Wybrzeżu. Wiatr na zachodzie będzie południowo-wschodni, poza tym północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie powieje silniej.

Pogoda na jutro - piątek, 9.01

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie Polski. Na krańcach wschodnich pojawią się słabe opady śniegu, którego spadnie do 1-2 cm. Większe opady obejmą natomiast zachód i południowy zachód. Spadnie tam do 2-5 cm śniegu, a w Sudetach - do 10 cm. Wzdłuż zachodniej granicy może pojawić śnieg z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C na Warmii i Podlasiu, -8/-7 st. C w centrum kraju i -5 st. C na Śląsku. Wiał będzie wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie dość silny. W porywach będzie on osiągał prędkość 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 95 procent. W niemal całym kraju będzie zimno, tylko mieszkańcy południowo-zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne, na zachodzie - neutralne.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -11 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na piątek - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -6 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -12 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu aura będzie pochmurna. Niewykluczone, że spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 12 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pochmurny, okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek aura w Krakowie będzie pochmurna. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Warunki drogowe w nocy