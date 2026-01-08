Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 9.01. Przed nami noc z przenikliwym mrozem

|
shutterstock_236252308_1
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 9.01. W nocy w części kraju popada śnieg. Na termometrach zobaczymy miejscami zaledwie -17 stopni. W piątek aura będzie pochmurna i mroźna.

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i krańcach wschodnich kraju spadnie do 2-5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -17/-15 stopni Celsjusza w pasie od Warmii i Kujaw, przez centrum kraju, po Kielecczyznę do -11/-10 st. C na południowym wschodzie i Wybrzeżu. Wiatr na zachodzie będzie południowo-wschodni, poza tym północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie powieje silniej.

Klatka kluczowa-147015
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 9.01

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami w centrum i na północnym wschodzie Polski. Na krańcach wschodnich pojawią się słabe opady śniegu, którego spadnie do 1-2 cm. Większe opady obejmą natomiast zachód i południowy zachód. Spadnie tam do 2-5 cm śniegu, a w Sudetach - do 10 cm. Wzdłuż zachodniej granicy może pojawić śnieg z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C na Warmii i Podlasiu, -8/-7 st. C w centrum kraju i -5 st. C na Śląsku. Wiał będzie wiatr wschodni i północny, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie dość silny. W porywach będzie on osiągał prędkość 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-147049
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 95 procent. W niemal całym kraju będzie zimno, tylko mieszkańcy południowo-zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne, na zachodzie - neutralne.

Klatka kluczowa-147097
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -11 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na piątek - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy -6 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -12 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu aura będzie pochmurna. Niewykluczone, że spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 12 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie pochmurny, okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek aura w Krakowie będzie pochmurna. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Klatka kluczowa-147068
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolskaZima
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Prognoza
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Świat
mroz lod zima shutterstock_252122419
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów
Prognoza
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Prognoza
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
Prognoza
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Świat
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
Świat
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
Prognoza
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
Prognoza
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Prognoza
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
Smog
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku
Polska
Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Miejscami termometry pokażą -18 stopni
Prognoza
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Polska
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
Nauka
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
Prognoza
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom