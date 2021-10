Pożegnalna wizyta Angeli Merkel w Izraelu

Wizyta Angeli Merkel w Izraelu została pierwotnie zaplanowana na sierpień, ale przełożono ją z powodu wydarzeń związanych z wycofywaniem się sił amerykańskich i państw NATO, w tym Niemiec, z Afganistanu, torując drogę powrotu talibów do władzy.

Bennett o "moralnym kompasie"

Agencja Reutera podała, że uczestnicząc w późniejszej sesji gabinetu Bennetta, Merkel dodała: "To dar historii, do którego Izrael bardzo się przyczynił, że Niemcy mogą dziś usiąść z wami przy stole, ponieważ historia Zagłady (Holokaustu) jest wyjątkowym wydarzeniem, za które nadal ponosimy odpowiedzialność na każdym etapie historii, także w przyszłości".

Kwestia Palestyny

Bennett, stojący na czele ponadpartyjnej koalicji, sprzeciwia się państwowości palestyńskiej, co stawia go w sprzeczności z mocarstwami zachodnimi, takimi jak Niemcy. - Czasami nie zgadzamy się w kwestiach takich jak to, czy powinno być takie rozwiązanie, jak utworzenie dwóch państw (Izraela i Palestyny), ale zgadzamy się, jak sądzę, że zawsze musi istnieć wizja trwałego demokratycznego żydowskiego państwa Izrael – powiedziała Merkel premierowi Izraela.