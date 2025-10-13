Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"

Donald Trump został został powitany gromkimi oklaskami w izraelskim parlamencie Źródło: TVN24

Donald Trump został powitany na lotnisku przez premiera Benjamina Netanjahu i prezydenta Izaaka Herzoga, skąd politycy udali się do Jerozolimy.

Potem Trump pojawił się w Knesecie, izraelskim parlamencie. Gdy wszedł do izby, został powitany przez zebranych oklaskami na stojąco. Jej przewodniczący Amir Ochana przedstawił prezydenta USA jako "największego przyjaciela, jakiego państwo Izrael miało kiedykolwiek w Białym Domu".

- Jest pan prezydentem pokoju. Nie było ani jednej osoby na tej planecie, która zrobiłaby więcej niż pan na rzecz promowania pokoju - mówił.

Zgodził się z tym również Benjamin Netanjahu, który podziękował Trumpowi za sformułowanie porozumienia, które "sprowadza wszystkich ich zakładników do domu" oraz "kończy wojnę, osiągając wszystkie ich (izraelskie - red.) cele". - Żaden amerykański prezydent nigdy nie zrobił więcej dla Izraela i (...) nawet się do tego nie zbliżył - oświadczył.

Trump: to historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu

Trump rozpoczął przemówienie po godzinie 13 czasu polskiego. - Dzisiaj umilkły karabiny, syreny już nie wyją, a pokój nastał w całej Ziemi Świętej - oświadczył.

- Nie jest to tylko koniec wojny. To koniec epoki terroru i śmierci, początek epoki wiary, nadziei i Boga. To początek wielkiej harmonii Izraela i wszystkich narodów tego, co wkrótce będzie wspaniałym regionem (...). To historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu - stwierdził.

Prezydent USA wyraził wdzięczność premierowi Izraela, którego nazwał "człowiekiem wielkiej odwagi" i "wielkim patriotą", a także "wszystkim narodom świata muzułmańskiego, które zebrały się, żeby wspólnie wywrzeć nacisk na Hamas, aby uwolnił zakładników".

Zapowiedział również, że nastanie "złoty wiek Izraela".

Donald Trump Źródło: Reuters

Trump o Netanjahu. "Dzwoni do mnie bez przerwy"

Amerykański prezydent dziękował również przedstawicielom swojej administracji. - Wszyscy myśleli, że to było absolutnie niemożliwe, że marnowaliśmy na to czas (...), ale okazało się, że nie, ponieważ mamy utalentowanych ludzi, którzy dla nas pracują. Mamy tu ludzi, którzy kochają wasz kraj i ludzi, którzy kochają cały region - przemawiał do izraelskich polityków.

- Teraz mamy najsilniejszą armię w historii. W czasie mojej pierwszej kadencji całkowicie odbudowałem siły zbrojne. Zakończyliśmy osiem wojen w osiem miesięcy - oświadczył.

Trump mówił dalej, że jego kraj produkuje najlepszą na świecie broń i dużo sprzętu wojskowego zostało przekazanego do Izraela. - Bibi (Benjamin Netanjahu - red.) dzwoni do mnie bez przerwy: "Czy możesz mi skombinować tę broń, tamtą broń". O niektórych tych broniach w ogóle nigdy nie słyszałem - opowiadał.

Stwierdził jednak, że Izrael wykorzystuje amerykańską broń "świetnie" i "dzięki temu stał się potężny". - To doprowadziło do pokoju - dodał.

Wizyta Trumpa na Bliskim Wschodzie

Po przemówieniu Trump z Izraela poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie. Tam odbędzie się - jak nazywa ją Biały Dom - Ceremonia Pokojowa na Bliskim Wschodzie.

Na szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy zaproszono przywódców z ponad 20 państw świata. Obradom będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump. Wśród gości będą między innymi prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan, a także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Uwolnienie zakładników

W poniedziałek Hamas zwolnił pierwszych zakładników, co stanowi realizację pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji.

W tvn24.pl wyjaśniliśmy punkt po punkcie, co dla Strefy Gazy, Hamasu i Palestyńczyków oznacza plan pokojowy Trumpa.

