- Nikt nie może kategorycznie wykluczyć udziału (wojskowego w konflikcie na Bliskim Wschodzie) - powiedział premier Kanady Mark Carney odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas wspólnej konferencji z premierem Australii Anthonym Albanese. - Będziemy popierać naszych sojuszników kiedy będzie to uzasadnione - dodał Carney, cytowany przez publicznego nadawcę CBC.

- Nie bierzemy udziału w tych działaniach, ale zawsze będziemy bronić Kanadyjczyków i naszych sojuszników, gdy zostaniemy o to poproszeni - cytował publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

Carney dodał, że celem jest zawieszenie ognia, ale "to jeszcze nie ten moment", a "szersza deeskalacja" nie może zostać osiągnięta do czasu, aż zostanie wyeliminowana zdolność Iranu do produkcji broni nuklearnej i eksportu terroryzmu.