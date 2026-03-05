- Mija szósty dzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Zabity w nich został ajatollah Ali Chamenei.
- W czwartek Polska wysłała do Omanu dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą w celu ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.
- Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o użyciu Wojska Polskiego do ewakuacji Polaków. Kontyngent Wojskowy będzie liczył do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem.
- We wtorek wojska Izraela wkroczyły do Libanu, gdzie celem są bojówki Hezbollahu. W czwartek rozpoczęły się ataki na Bejrut.
- W odwecie Iran wysyła drony i rakiety na państwa Bliskiego Wschodu. Zaatakowana została baza RAF na Cyprze, a także ambasada USA w Rijadzie. USA ewakuowały część personelu dyplomatycznego z Cypru.
- W środę systemy obrony powietrznej NATO zestrzeliły irański pocisk zmierzający w kierunku Turcji.
- Zaplanowane na środę uroczystości pogrzebowe zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego zostały przełożone.
Arabia Saudyjska przechwyciła kolejnego drona zbliżającego się ze wschodu, poinformowało w czwartek rano na platformie X Ministerstwo Obrony tego kraju. Broń została zniszczona, gdy zbliżała się do północnego regionu Al-Dżawf, w pobliżu granicy z Jordanią - poinformowało ministerstwo. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przechwyceniu trzech dronów.
- Nikt nie może kategorycznie wykluczyć udziału (wojskowego w konflikcie na Bliskim Wschodzie) - powiedział premier Kanady Mark Carney odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas wspólnej konferencji z premierem Australii Anthonym Albanese. - Będziemy popierać naszych sojuszników kiedy będzie to uzasadnione - dodał Carney, cytowany przez publicznego nadawcę CBC.
- Nie bierzemy udziału w tych działaniach, ale zawsze będziemy bronić Kanadyjczyków i naszych sojuszników, gdy zostaniemy o to poproszeni - cytował publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.
Carney dodał, że celem jest zawieszenie ognia, ale "to jeszcze nie ten moment", a "szersza deeskalacja" nie może zostać osiągnięta do czasu, aż zostanie wyeliminowana zdolność Iranu do produkcji broni nuklearnej i eksportu terroryzmu.
USA i Izrael podczas nalotów na Iran atakują członków reżimu, którzy brali udział w tłumieniu antyrządowych demonstracji na przełomie grudnia i stycznia - pisze Times of Israel. Źródła portalu twierdzą, że oba kraje chcą ułatwić Irańczykom ponowne wyjście na ulice.
- Kiedy mówiliśmy, że staramy się stworzyć warunki do zmiany reżimu, to właśnie o takich rzeczach myśleliśmy - powiedział w rozmowie z portalem przedstawiciel władz Izraela. Amerykański urzędnik potwierdził, że siły reżimu biorące udział w brutalnych represjach są wśród osób, które Waszyngton i Tel Awiw biorą na celownik.
Protesty, które rozpoczęły się 28 grudnia 2025 r. strajkiem kupców z teherańskiego bazaru, szybko przerodziły się w masowe demonstracje antyrządowe. 8 stycznia władze w Teheranie odłączyły w kraju internet, zablokowały zagraniczne połączenia telefoniczne i wedle doniesień aktywistów przystąpiły do brutalnego tłumienia protestów. Według szacunków zagranicznych organizacji liczba ofiar śmiertelnych wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy.
Wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil oświadczył w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF, że ma "poważne wątpliwości" co do zgodności ataku USA na Iran z prawem międzynarodowym. Polityk SPD wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji.
Zastrzegł, że resortem właściwym do zbadania, czy istnieje prawnomiędzynarodowa podstawa dla amerykańskiej interwencji, jest MSZ. Jak dodał, resort analizuje ten problem.
- Widzieliśmy działania Amerykanów w Wenezueli i groźby pod adresem Grenlandii, a teraz Iran. Nie płaczę po kierownictwie w Iranie, które dopuściło się okrucieństw wobec własnego społeczeństwa. Pomimo tego powinniśmy szczególnie my, Niemcy, Europejczycy, być bardzo zainteresowani tym, aby oparty na zasadach porządek, aby normy i reguły były w tym świecie przestrzegane - wyjaśnił wicekanclerz.
Pentagon zidentyfikował dwóch pozostałych żołnierzy, którzy zginęli w niedzielę w ataku dronów w Kuwejcie.
Żołnierze zostali zidentyfikowani jako 45-letni major Jeffrey O'Brien z Indianoli w stanie Iowa i 54-letni starszy chorąży Robert Marzan z Sacramento w Kalifornii. Podobnie jak czterech żołnierzy zidentyfikowanych wcześniej we wtorek, O'Brien i Marzan zostali przydzieleni do 103. Dowództwa Zaopatrzeniowego, jednostki Rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych z Iowa.
Marzan wciąż oczekuje na ostateczną, pozytywną identyfikację przez lekarza sądowego, jak podano w komunikacie prasowym Pentagonu, chociaż był obecny na miejscu ataku dronów w porcie Shuaiba i prawdopodobnie zginął w ataku.
CNN informowała wcześniej, że odzyskanie O'Briena i Marzana zajęło więcej czasu ze względu na stan budynku, który został zaatakowany. Obaj żołnierze służyli w ramach wsparcia nadzoru zaopatrzenia i utrzymania wojsk na Bliskim Wschodzie.
Kanada pracuje nad ewakuacją części swoich obywateli z Bliskiego Wschodu - poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju. Obywatele Kanady przebywający w Izraelu zostaną przewiezieni autobusami do granicy z Egiptem.
W Bejrucie ograniczona liczba osób zostanie umieszczona na pokładach samolotów.
Kanada stara się również zorganizować loty czarterowe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ przestrzeń powietrzna tego kraju zaczyna się otwierać - poinformowała kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Anand na konferencji prasowej.
Kanada ma ponad 100 tysięcy obywateli zarejestrowanych na Bliskim Wschodzie - powiedziała Anand. Spośród nich 2 tysiące poprosiło o możliwość wyjazdu - dodała.
Fińskie władze zorganizują lot czarterowy z Maskatu w Omanie do Helsinek dla Finów, którzy chcą opuścić ogarnięty konfliktem zbrojnym region Zatoki Perskiej. Zainteresowani mogą wykupić miejsce na tym locie na własny koszt. Cena biletu to około 2,3 tysiąca euro od pasażera - poinformowała szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen.
- Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że bilet jest drogi (szczególnie dla np. 4-osobowej rodziny), ale na wysoką cenę wpływa w szczególności wzrost cen ubezpieczeń, paliwa oraz dodatkowe koszty związane z dotarciem do Omanu - wyjaśnił na specjalnej konferencji dyrektor departamentu konsularnego w resorcie Jussi Tanner.
Zakłada się, że na pokład pierwszego samolotu ewakuacyjnego, który ma przybyć po fińskich obywateli w najbliższy weekend, może wejść około 100-200 osób. Nie wiadomo jednak - przyznał urzędnik - jak wiele osób zdąży dotrzeć do Omanu, ani ze względu na wysokie koszty, skorzysta z tej opcji wylotu.
Izraelskie wojsko poinformowało o rozpoczęciu ataku na infrastrukturę Hezbollahu w Bejrucie. W nocy, tuż przed ogłoszeniem tego komunikatu przez Izrael, w stolicy Libanu rozległ się głośny wybuch - przekazała stacja CNN.
Aziz Ahmad z kancelarii premiera irackiego Kurdystanu podkreślił na platformie X, że doniesienia o rzekomej ofensywie kurdyjskiej w Iranie są ewidentnym kłamstwem. Informacje amerykańskiej telewizji Fox News odrzuciły też kurdyjskie media. "Ani jeden Kurd z Iraku nie przekroczył granicy. To ewidentne kłamstwo" - napisał na X przedstawiciel kancelarii premiera Kurdystanu Masroura Barzaniego.
Amerykański Senat zagłosował przeciwko rezolucji nakazującej prezydentowi Donaldowi Trumpowi zakończenie działań zbrojnych przeciwko Iranowi. To pierwsze głosowanie Kongresu dotyczące wojny.
Przeciwko rezolucji autorstwa demokraty Tima Kaine'a zagłosowali niemal wszyscy 53 republikanie oraz jeden senator demokratów John Fetterman. Za rezolucją opowiedział się za to jeden republikanin, Rand Paul.
Około 20 tysięcy marynarzy utknęło na statkach po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormuz - poinformował w rozmowie z BBC Arsenio Dominguez, sekretarz generalny działającej w ramach ONZ Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
- Utknęli, ponieważ groźby ataku na statki ze strony Iranu spowodowały, że aktywność morska w tym rejonie praktycznie ustała - zaznaczył, dodając, że blokada dotknęła również 15 tysięcy pasażerów statków wycieczkowych.
Opracowali Adam Styczek, Mikołaj Gątkiewicz
Źródło: TVN24, CNN
