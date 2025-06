Atak na drogi dojazdowe do ośrodka nuklearnego Fordo

Prof. Daniel Boćkowski: Izrael nie zniszczył zapasów uranu Źródło: TVN24; Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Izrael zaatakował drogi dojazdowe do zakładu wzbogacania uranu w Fordo.

Wcześniej zakład zaatakowały USA.

W poniedziałek około południa Izrael przeprowadził też szereg uderzeń na cele w Teheranie.

Irańskie media, informując wcześniej o ostatniej fali izraelskich nalotów, przekazały, że zaatakowano również ośrodek w Fordo. Podziemny obiekt jest uznawany za najtrudniejszą do zniszczenia część irańskiego programu nuklearnego, prawdopodobnie niemożliwą do zlikwidowania przez sam Izrael, który nie dysponuje odpowiednim uzbrojeniem.

"Znaczące szkody"

Według mediów, USA zaatakowały zakład w Fordo z wykorzystaniem bombowców B-2, które miały zrzucić sześć 13-tonowych bomb penetrujących MOP (Massive Ordnance Penetrators), największych nieatomowych bomb w amerykańskim arsenale.

Większość znajdującego się w Fordo wysoko wzbogaconego uranu została wywieziona z zakładu przed atakiem - podał w niedzielę Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciel władz Iranu. Izrael nie potwierdził tych doniesień.

Chociaż amerykański minister obrony Pete Hegseth ogłosił, że wszystkie zaatakowane przez USA obiekty, w tym Fordo, zostały w poważnym stopniu uszkodzone, na razie nie jest znany rzeczywisty zakres strat.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiedział w poniedziałek, że amerykańskie bombardowanie prawdopodobnie wyrządziło "bardzo znaczące szkody" w Fordo.

Ataki Izraela

Według izraelskiej armii, celem poniedziałkowego ataku na drogi wokół ośrodka było utrudnienie dostępu do obiektu.

W poniedziałek około południa Izrael przeprowadził też szereg uderzeń na cele w Teheranie. Armia podała później, że użyto w nich ponad 100 pocisków.

Minister obrony Israel Kac ogłosił, że zaatakowano instytucje irańskiego reżimu, zniszczono propagandowy "zegar zakłady Izraela", który odmierzał czas do przewidywanego na 2040 rok zniszczenia państwa żydowskiego czy budynki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Dodał, że zaatakowano też teherańskie więzienie Ewin, będące symbolem opresji irańskiego reżimu. Według mediów, zaatakowano wejście do więzienia, by nie skrzywdzić osadzonych.

Wojsko doprecyzowało, że zaatakowano jednostki IRGC odpowiedzialne za utrzymanie porządku w Teheranie, w tym walkę z "zagrożeniami wewnętrznymi" i tłumienie protestów, a także kwaterę główną wewnętrznej służby bezpieczeństwa IRCG.

Izrael rozpoczął 13 czerwca zmasowane naloty na Iran, deklarując, że ich celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Iran w odpowiedzi prowadzi naloty rakietowe i dronowe na Izrael.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo