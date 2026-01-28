Incydent podczas startu. Od samolotu odpadło koło

Podczas startu od pasażerskiego Airbusa odpadło koło Źródło: ENEX/@LasVegasAirportLive

Do zdarzenia doszło tuż po starcie maszyny z Las Vegas w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. Kiedy lecący do Londynu samolot był już w powietrzu i chował podwozie, kamery na lotnisku uchwyciły, jak z Airbusa A350 odpada prawe tylne koło.

Nie jest jasne, co było przyczyną usterki. Linia British Airways opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o wszczętym w tej sprawie śledztwie.

Z kolei rzecznik amerykańskiego lotniska podał, że koło upadło na teren lotniska, "skąd zostało uprzątnięte". Jak przekazał, nikt z personelu naziemnego nie odniósł obrażeń, nie odnotowano również żadnych zniszczeń.

Mimo braku jednego koła lot BA274 zakończył się bezpiecznym lądowaniem w Londynie, 27 minut przed czasem.

