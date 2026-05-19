Strzały w Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, wśród rannych dzieci
Zabitymi są rodzice 25-letniego sprawcy, który zbiegł z miejsca przestępstwa. Według "El Pais" zgłosił się on we wtorek na komisariat.
Dziennik podał też, powołując się na źródła w Gwardii Cywilnej, że postrzelony został 7-miesięczny synek sprawcy. Niemowlę jest w stanie krytycznym.
Służby wszczęły śledztwo
Obrażenia odniosła także 2-letnia dziewczynka. Hospitalizowano również kobietę, która przebywa w stanie ciężkim na oddziale intensywnej opieki medycznej, oraz 60-letniego mężczyznę. "El Pais" przekazał informacje o łącznie czterech ciężko rannych osobach.
Gwardia Cywilna wszczęła śledztwo w celu ustalenia przebiegu zdarzenia.
Źródło: PAP, El Pais