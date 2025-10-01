Nowe przestępstwo. Chcą kar za "przemoc zastępczą"

Kobiety biorące udział w marszu z okazji Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet w Hiszpanii 25 listopada 2024 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Projekt ustawy penalizuje tzw. przemoc zastępczą (vicarious violence), czyli pośrednią formę przemocy, stosowaną przez sprawcę, by zastraszyć, kontrolować, ukarać lub zemścić się na ofierze.

Podobne prawo na poziomie federalnym wprowadził pod koniec 2023 roku Meksyk.

Dzieci "narzędziem zemsty"

Z danych rządowych wynika, że od 2013 roku, kiedy zaczęto rejestrować to zjawisko, w Hiszpanii w wyniku przemocy zastępczej zginęło 65 nieletnich. Raporty wskazują też na częste przypadki wykorzystywania dzieci jako narzędzia zemsty w konfliktach domowych.

Hiszpański rząd centrolewicowy od lat stawia na prawa kobiet. W ostatnich latach zaostrzył przepisy dotyczące zgody seksualnej i przemocy ze względu na płeć, poszerzył zakres ochrony dla ofiar oraz wprowadził mechanizmy kontrolujące równość płac i udział kobiet w kierownictwie firm.

- Te środki mają na celu ponownie postawić Hiszpanię w czołówce polityk promujących realną równość - powiedziała minister ds. równości Ana Redondo. Według niej celem legislacji jest nie tylko ochrona ofiar, ale również zwiększanie świadomości społecznej na temat "tak radykalnej, brutalnej i niewyobrażalnej przemocy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Policja powiedziała tysiącom kobiet, że ich partnerzy w przeszłości dopuszczali się przemocy domowej

Kary za "publikowanie informacji lub dokumentów"

Projekt ustawy musi jeszcze przejść konsultacje społeczne i uzyskać opinie doradcze przed ostatecznym zatwierdzeniem przez rząd. Następnie trafi do parlamentu, gdzie do przyjęcia będzie wymagał bezwzględnej większości.

Zmiany w kodeksie karnym przewidują do trzech lat więzienia za stosowanie przemocy zastępczej. Nowelizacja zawiera także nową sankcję za "publikowanie informacji lub dokumentów stworzonych przez sprawcę w celu dalszego zadawania bólu i naruszania integralności moralnej ofiary" - wyjaśniła Redondo.

Ten przepis nawiązuje do głośnego przypadku nieopublikowanej książki "Hatred" ("Nienawiść"), w której mężczyzna opisał, jak w 2011 roku zamordował swoje dzieci po tym, gdy żona wniosła pozew o rozwód. Społeczne oburzenie doprowadziło do anulowania premiery książki na początku 2025 roku.