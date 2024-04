Ponad tysiąc pasażerów wycieczkowca utknęło w porcie w Barcelonie

Władze twierdzą, że 69 Boliwijczyków nie może opuścić statku ze względu na brak ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy strefy Schengen. Urzędnicy przekazali, że kontaktują się z władzami Boliwii i firmą MSC Cruises odpowiadającą za rejs w celu rozwiązania problemu. Statek wypłynął z Brazylii, aby pokonać trasę po Morzu Śródziemnym.

Hiszpańska państwowa agencja informacyjna Efe i inne media podały, że pozostali pasażerowie statku mają nadzieję kontynuować rejs do Chorwacji.

We wtorkowym oświadczeniu boliwijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazano, że ambasada Boliwii w Hiszpanii i konsulat generalny tego kraju w Barcelonie "podejmują odpowiednie kroki, aby zająć się tą sprawą", koordynując działania z władzami hiszpańskimi, a także z firmą MSC Cruises.

W oświadczeniu przewoźnik MSC Cruises podał, że wśród 69 Boliwijczyków znajdują się dzieci. Stwierdzono, że "wyglądało na to, że pasażerowie w chwili wejścia na pokład w Brazylii posiadali odpowiednie dokumenty". "Hiszpańskie władze poinformowały nas jednak, że wizy te nie uprawniają do wjazdu do strefy Schengen. W rezultacie pasażerowie nie mogli wysiąść w Barcelonie, która była ostatecznym celem ich podróży" - napisano.