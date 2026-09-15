Polska Andrzej Poczobut przekroczył polską granicę

Poczobut: były momenty, kiedy myślałem, że moja historia się skończy w więzieniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Jak przekazała "Wyborcza", Andrzej Poczobut przekroczył przejście graniczne w podlaskiej Kuźnicy. Przed godziną 12 zamieścił na X nagranie z punktu granicznego. "Już na terenie Najjaśniejszej" - skomentował.

Już na terenie Najjaśniejszej pic.twitter.com/3typOFEuRK — Andrzej Poczobut (@poczobut) September 15, 2026 Rozwiń

W czasie wizyty na Białorusi Poczobut spotkał się z mniejszością polską. Informował między innymi o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.

Działacz mniejszości polskiej i dziennikarz w kwietniu został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad pięciu latach.