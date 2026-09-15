Andrzej Poczobut przekroczył polską granicę
Jak przekazała "Wyborcza", Andrzej Poczobut przekroczył przejście graniczne w podlaskiej Kuźnicy. Przed godziną 12 zamieścił na X nagranie z punktu granicznego. "Już na terenie Najjaśniejszej" - skomentował.
W czasie wizyty na Białorusi Poczobut spotkał się z mniejszością polską. Informował między innymi o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.
Działacz mniejszości polskiej i dziennikarz w kwietniu został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad pięciu latach.
Źródło: tvn24.pl