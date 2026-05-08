Świat Co się dzieje z pasażerami zakażonego wycieczkowca

Wyspy Zielonego Przylądka. Do MV Hondius podpływa kabowerdyjski statek Źródło: Reuters

Staramy się zidentyfikować wszystkich pasażerów i członków załogi, którzy weszli na pokład i opuścili statek podczas różnych postojów od 20 marca - zapewnia holenderska firma Oceanwide Expeditions, która jest właścicielem MV Hondius - statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem.

W rejsie uczestniczyli obywatele co najmniej 23 państw. Jak podaje CNN, od USA po Singapur trwa swoisty wyścig w śledzeniu hantawirusa. "Służby zdrowia w wielu krajach prowadzą intensywne działania mające na celu wyśledzenie i opanowanie zakażeń hantawirusem" - podaje portal amerykańskiej telewizji.

W środę i czwartek do Holandii przetransportowano troje pasażerów MV Hondius, u których stwierdzono zakażenie hantawirusem.

Szpital w holenderskiej miejscowości Nijmegen przyjął pacjenta, który może być zakażony hantawirusem Źródło: PAP/EPA/MARCEL KRIJGSMAN

Wcześniej, 24 kwietnia, na Wyspie Św. Heleny na ląd zeszło 30 uczestników rejsu - podał właściciel wycieczkowca. Była wśród nich kobieta, która dwa dni później w Johannesburgu w RPA zmarła z powodu zakażenia. Oceanwide Expeditions przekazała, że liczba ta obejmuje także ciało pasażera, który zmarł na pokładzie wycieczkowca. Przyczyną zgonu, który miał miejsce 11 kwietnia, były kłopoty z oddychaniem prawdopodobnie wywołane przez zakażenie hantawirusem.

Wyspa Świętej Heleny "stoi w obliczu kryzysu"

Wycieczkowiec, który pływał po Atlantyku, od niedzieli cumował u brzegów Republiki Zielonego Przylądka. W środę jednostka ruszyła w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Szacuje się, że na pokładzie MV Hondius przebywa około 150 osób, które pozostają w izolacji w swoich kajutach.

Port na Teneryfie oczekuje przybycia statku wycieczkowego MV Hondius dotkniętego hantawirusem Źródło: PAP/EPA/Ramon de la Rocha

Nigel Phillips, gubernator Wyspy Świętej Heleny, która ma status brytyjskiego terytorium zamorskiego, poinformował, że wyspa "stoi w obliczu kryzysu, którego nikt by sobie nie życzył".

Hantawirus na statku. KE zabrała głos

Poproszona o komentarz w sprawie zakażeń hantawirusem Komisja Europejska zapewniła, że obecnie "nie ma powodów do obaw". Rzeczniczka KE Eva Hrnczirzova podkreśliła, że ryzyko dla zdrowia mieszkańców państw UE jest niskie.

Mimo że zagrożenie oceniono jako niewielkie, resort zdrowia Portugalii powiadomił, że uruchamia procedury przeciwdziałania możliwym zakażeniom hantawirusem, które mogłyby przerodzić się w epidemię. Informację tę przekazała w czwartek wieczorem szefowa portugalskiej Dyrekcji Generalnej Zdrowia (DGS) Rita Sa Machado. Potwierdziła, że wśród pasażerów MV Hondius jest obywatel Portugalii, który jednak nie mieszka w kraju.

Pod koniec kwietnia na statku wycieczkowym MV Hondius stwierdzono zakażenie hantawirusem. Nie żyje trójka pasażerów - holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła badaniami laboratoryjnymi pięć z ośmiu odnotowanych dotychczas przypadków zakażenia hantawirusem.

Wiadomo, że okres od zakażenia hantawirusem do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni, ale zazwyczaj wynosi od dwóch do czterech tygodni.

