Łodzie pełne ludzi przybijały do brzegów, mieszkańcy krzyczeli: "Wracajcie do Turcji". Jedno z dzieci utonęło

Ponad tysiąc migrantów dotarło od niedzieli rano do greckich wysp na Morzu Egejskim - podała grecka policja. Na nagraniach widać przybijające do brzegu pontony pełne ludzi, w tym dzieci. Jedno z nich utonęło, gdy ponton się wywrócił.

Uratowano 47 uchodźców, których łódź zaczęła tonąć u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos. Dwoje dzieci trafiło do szpitala, jednego nie udało się uratować. Nie jest znany stan drugiego dziecka.

Migranci próbują dostać się drogą morską i lądową

Od niedzieli rano co najmniej tysiąc migrantów dotarło na greckie wyspy na wschodzie Morza Egejskiego, a w ostatnich dniach ponad 10 tys. uchodźców usiłowało przedostać się do Grecji łącznie przez granicę lądową i morską. W poniedziałek na terytorium Grecji udało się dotrzeć kilkudziesięciu soobom - podaje Reuters, powołując się na grecką policję.

Lokalne media twierdzą, że do brzegów greckich wysp, głównie Lesbos, Samos i Chios, w ciągu czterech niedzielnych godzin udało się przybić co najmniej 16 łodziom, a kolejne czekają u wybrzeży Turcji na swoją kolej. Tureckie służby, według tych źródeł, nie podejmują żadnych kroków, by zatrzymać przeprawę.