Miał zapewnić zwycięstwo, ale Plan Matignon się nie sprawdził. Teraz rezygnuje

Gilles Pennelle, szef kampanii Zjednoczenia Narodowego, po porażce tego ugrupowania w drugiej turze wyborów parlamentarnych, złożył dymisję - poinformował we wtorek dziennik "Le Monde". Skrajnie prawicowe ugrupowanie nie uzyskało wystarczającej liczby mandatów, by przejąć władzę.

Wybory do parlamentu zostały ogłoszone przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po porażce jego formacji w czerwcowym głosowaniu do Parlamentu Europejskiego. Decyzja Macrona spowodowała chaos polityczny, ponieważ partie walczące o władzę miały na kampanię nieco mniej niż miesiąc.

Odpowiedzialny za realizację Planu Matignon

Gilles Pennelle uzyskał mandat w wyborach do PE, a równocześnie pełnił do poniedziałku funkcję dyrektora generalnego Zjednoczenia Narodowego. Sprawując tę funkcję, był odpowiedzialny za realizację - jak nazwał to we wtorkowej publikacji "Le Monde" - Planu Matignon (od nazwy pałacu, w którym mieści się siedziba francuskiego premiera - red.), czyli strategii tego ugrupowania dotyczącej zdobycia władzy.