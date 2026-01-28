Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożar luksusowego hotelu w słynnym kurorcie

|
Francja. Pożar hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel
Francja. Pożar hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel
Źródło: Reuters
Łącznie 131 strażaków brało udział w gaszeniu pożaru pięciogwiazdkowego hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel we francuskich Alpach. Władze poinformowały o ewakuacji ponad 90 gości. Żaden z nich nie odniósł obrażeń.

Pożar wybuchł na poddaszu hotelu des Grandes Alpes około godziny 19.00 we wtorek. Na miejsce wysłano 131 strażaków, a akcja gaszenia trwała jeszcze w środę rano - informowały miejscowe służby. Prefekt Sabaudii poinformowała o opanowaniu pożaru w środę po południu.

Nikt nie ucierpiał, z pięciogwiazdkowego hotelu ewakuowano jednak ponad 90 osób. Opuścić swoje pokoje musieli również goście pobliskiego hotelu Le Lana - przekazali urzędnicy.

Francja. Pożar hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel
Francja. Pożar hotelu w kurorcie narciarskim Courchevel
Źródło: Reuters

Pożar w kurorcie

Na nagraniach z miejsca pożaru widać gęste kłęby dymu wydobywające się z budynku. Zarejestrował je między innymi narciarz przebywający nieopodal na stoku narciarskim. - Hotel wciąż płonie. Pięciogwiazdkowy hotel... Nie do wiary - mówi mężczyzna w nagraniu zarejestrowanym w środę.

Jak zauważa Reuters, w regionie wzięto pod lupę zasady bezpieczeństwa po tym, jak 40 osób zginęło w wyniku pożaru, który wybuchł w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana w sylwestra.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrole, kary, zamknięte kluby

Kontrole, kary, zamknięte kluby

BIZNES
"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii

"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii

Źródło: Reuters, lemonde.fr

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
pożarFrancjaAlpy
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Awantura o krzyż, nauczycielka może wrócić do pracy
Trójmiasto
imageTitle
Polski jedynak w NBA może rozglądać się za nowym klubem
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu
Polska
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
BIZNES
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
WARSZAWA
Cztery pracownice salonu piękności zatrzymane
Z salonu piękności znikały pieniądze, 79 zarzutów dla czterech kobiet
Wrocław
Karol Nawrocki
Reforma KRS trafia na biurko prezydenta
Polska
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
WARSZAWA
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Duże sople nad chodnikiem i wejściem do przedszkola
WARSZAWA
Wzmacniacz mleka matki
Pierwsze takie wcześniaki w Polsce. Lekarze zastosowali specjalny wzmacniacz mleka matki
Piotr Wójcik
szpital, łóżko szpitalne, grypa, choroba
Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
Zdrowie
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Nauczyciel miał szarpać i obrażać 12-letniego ucznia
Wrocław
imageTitle
Minister sportu wkracza do gry. Próba zakończenia konfliktu przed igrzyskami
EUROSPORT
Napad na jubilera w Krakowie
Policjanci weszli o 6 rano. "Zatrzymany został szef gruzińskiej mafii"
Kraków
Kaczyński na spotkaniu w Węgrowie
Kaczyński straszy Braunem. Straszył też Samoobroną, a jak się skończyło?
Fakty
Oblodzenie, noc
Ślizgawica. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
BIZNES
Film dokumentalny "33 zdjęcia z getta" jest dostępny na platformie HBO MAX
33 zdjęcia z warszawskiego getta zobaczy cały świat
WARSZAWA
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Odpowie za spowodowanie katastrofy
Łódź
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
METEO
Władze Ekwadoru twierdzą, że agent ICE próbował wejść do konsulatu w Minneapolis
"Próba wtargnięcia" do konsulatu. Jest nota protestacyjna
Maciej Wacławik
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
imageTitle
Liga Narodów w Polsce. Podano szczegóły
EUROSPORT
Wrak śmigłowca
Bracia zginęli w katastrofie śmigłowca. Jest wstępny raport komisji
Rzeszów
Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży
Pracownik się pomylił, właściciel fabryki zaciera ręce
Ewa Żebrowska
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Przejechał kilkaset metrów chodnikiem. Do więzienia może trafić na 10 lat
Katowice
Treści dla dorosłych
Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu
Wrocław
Podczas startu od pasażerskiego Airbusa odpadło koło
Incydent podczas startu. Od samolotu odpadło koło
Świat
Sławomir Cenckiewicz
Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica