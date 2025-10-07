Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjscy dyplomaci mogą mieć problemy z podróżami. Kreml grozi "reakcją"

Budynek MSZ Rosji, Moskwa
Rosyjscy dyplomaci wyrzuceni z Czech po eksplozjach w składzie amunicji we Vrbeticach (kwiecień, 2024 rok)
Źródło: Reuters Archive
Podróże rosyjskich dyplomatów w obrębie Unii Europejskiej mają być ograniczone w ramach nowego pakietu unijnych sankcji - przekazał we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do publikacji, zapowiedział, że Rosja "zareaguje".
Kluczowe fakty:
  • Decyzja w sprawie rosyjskich dyplomatów ma być odpowiedzią na próby aktów sabotażu.
  • Zdaniem zachodnich wywiadów, dywersje są często przeprowadzane przez szpiegów działających pod przykrywką dyplomatyczną.
  • Za wprowadzeniem ograniczeń od maja ubiegłego roku lobbował w szczególności rząd Czech.

Agenci rosyjskiego wywiadu oskarżani są o eskalację prowokacji przeciwko państwom NATO - od podpaleń i cyberataków - po sabotaż infrastruktury i ataki dronów. Europejskie służby bezpieczeństwa uważają te działania za skoordynowaną kampanię mającą na celu zdestabilizowanie europejskich sojuszników Ukrainy - napisał "Financial Times".

Proponowane przepisy, które mają znaleźć się w przygotowywanym w Brukseli nowym pakiecie sankcji wobec Rosji, wymagałyby od rosyjskich dyplomatów informowania rządów o planach wjazdu do ich krajów.

Obawy niektórych polityków

Węgry wycofały się z zapowiedzi zawetowania pakietu, jednak na drodze do przyjęcia sankcji stanąć może Austria - dodał brytyjski dziennik.

Władze w Wiedniu chcą zniesienia sankcji na aktywa rosyjskiego oligarchy Olega Dieripaski, które przypadłyby austriackiemu bankowi Raiffeisen, rekompensując odwetową karę nałożoną na bank przez rosyjski sąd. Ambasadorowie kilkunastu państw zapowiedzieli jednak, że jeżeli propozycja Wiednia zostanie uwzględniona, nie będą mogli poprzeć pakietu.

Koncern zwolnił pracownika, MSZ wzywa Rosjanina. Podejrzewają szpiegostwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koncern zwolnił pracownika, MSZ wzywa Rosjanina. Podejrzewają szpiegostwo

Według "Financial Times" niektórzy europejscy politycy obawiają się, że zgoda na postulat Wiednia legitymizowałaby obchodzenie sankcji przez oligarchów i wzmocniłaby rosyjskie sądy, które w odwecie za sankcje nakazują konfiskatę zachodnich aktywów.

Działalność szpiegów

Agencje wywiadowcze UE twierdzą, że rosyjscy szpiedzy podszywający się pod dyplomatów często prowadzą działania poza granicami swoich krajów goszczących. - Są oddelegowani do jednego miejsca, ale pracują w innym - powiedział brytyjskiemu dziennikowi wysoki rangą dyplomata UE, powołując się na raporty wywiadowcze.

- Służby wywiadu kraju goszczącego wiedzą, co robią (rosyjscy szpiedzy), ale jeśli przekroczą oni granicę, temu krajowi będzie trudniej ich śledzić - dodał.

Fala solidarności z Polską. Kolejne kraje protestują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fala solidarności z Polską. Kolejne kraje protestują

Za wprowadzeniem ograniczeń od maja ubiegłego roku lobbował w szczególności rząd Czech. Praga wstrzymała wjazd wielu rosyjskich dyplomatów podejrzanych o wspieranie działań wywiadowczych, jednak setki z nich są nadal akredytowane w sąsiedniej Austrii i stamtąd mogą legalnie przekraczać granicę z Czechami.

Siedziba MSZ w Moskwie
Siedziba MSZ w Moskwie
Źródło: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ograniczenia są "konieczne"

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powiedział, że ograniczenia są konieczne, aby przywrócić zasadę wzajemności.

- Nie ma strefy Schengen dla Rosji, więc nie ma sensu, aby rosyjski dyplomata akredytowany w Hiszpanii mógł przyjeżdżać do Pragi, kiedy tylko zechce - powiedział. - Powinniśmy stosować ścisłą zasadę wzajemności przy wydawaniu krótkoterminowych wiz dyplomatycznych na mocy konwencji wiedeńskiej - dodał Lipavsky.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjscy dyplomaci wydaleni z Rumunii. MSZ zarzuca Moskwie działania hybrydowe

W 2014 roku Czechy padły ofiarą jednego z najpoważniejszych rosyjskich ataków sabotażowych na terytorium UE, kiedy w wyniku eksplozji w magazynie zginęły dwie osoby. Praga przypisała atak agentom rosyjskiego wywiadu zagranicznego GRU - przypomniał "Financial Times".

Reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się we wtorek do publikacji brytyjskiego dziennika, oznajmił, że w przypadku wprowadzenia przez UE ograniczeń w podróżowaniu rosyjskich dyplomatów, Rosja "zareaguje".

- Rosyjski resort dyplomacji sformułuje swoje propozycje dotyczące działań odwetowych, które zostaną zrealizowane - mówił Pieskow, dodając, że "oczywiście, będzie (reakcja)".

OGLĄDAJ: "Prezydent Putin sprowadził do Europy wojnę"
pc

"Prezydent Putin sprowadził do Europy wojnę"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP, Interfax

Źródło zdjęcia głównego: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
RosjaDyplomacjaRosja - UEUnia EuropejskaUkrainaAtak Rosji na UkrainęDmitrij Pieskow
Czytaj także:
Piasecki i Mróz
Miała odmienić polską politykę. "Może warto zapytać Jaśminę"
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
imageTitle
Koncert Świątek w pierwszym secie
RELACJA
Madryt zabudowania
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
Ta choroba odbiera oddech młodym osobom. Pacjenci czekają na nowy lek
Zuzanna Kuffel
Mount Everest
Odgarniali śnieg garnkami. "Było bardzo mokro i zimno"
METEO
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
BIZNES
Przyjechał pod komendę policji. Chciał sprawdzić, czy jest trzeźwy
Przyjechał sprawdzić, czy jest trzeźwy. Nie był. Nagranie
Szczecin
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Ciała dwóch osób nad rzeką. Wiadomo, dlaczego zmarły
Poznań
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
WARSZAWA
imageTitle
Przestaje grać, bo ratuje chorego brata. "Jest nastawiony bojowo"
EUROSPORT
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Nowa decyzja sądu w sprawie Epsteina. Bez podania przyczyn
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
METEO
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
BIZNES
Ofiarom oszustów padł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wyłudzili miliony złotych z zarządu dróg. Oskarżony po 10 latach
Białystok
imageTitle
Zawroty głowy, dezorientacja. Kolejna ofiara upału na korcie
EUROSPORT
mikrobiota shutterstock_2364587419
Mikroplastik zaburza równowagę mikrobiomu. Czy można temu zaradzić?
Anna Bielecka
Jan Saczek ze złotą Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Myślał: to scam, zabiorą mi pieniądze. A zrobił pierwszy krok do "oscarowego" złota
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna już wielokrotnie odpowiadał przed sądem
Pościg za motorowerzystą "kaskaderem" z dożywotnim zakazem prowadzenia
Lubuskie
imageTitle
Poprowadzi mecz Polaków, kilka dni temu było o nim głośno
EUROSPORT
Zdradził go jeden odcisk palca
Zarzuty po 10 latach od włamania. Zdradziły go odciski palców
Wrocław
Jechali na hulajnodze będąc pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek po alkoholu uciekał na hulajnodze
Kraków
Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka
Polska
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica