Rosyjscy dyplomaci mogą mieć problemy z podróżami. Kreml grozi "reakcją"

Rosyjscy dyplomaci wyrzuceni z Czech po eksplozjach w składzie amunicji we Vrbeticach (kwiecień, 2024 rok) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Decyzja w sprawie rosyjskich dyplomatów ma być odpowiedzią na próby aktów sabotażu.

Zdaniem zachodnich wywiadów, dywersje są często przeprowadzane przez szpiegów działających pod przykrywką dyplomatyczną.

Za wprowadzeniem ograniczeń od maja ubiegłego roku lobbował w szczególności rząd Czech.

Agenci rosyjskiego wywiadu oskarżani są o eskalację prowokacji przeciwko państwom NATO - od podpaleń i cyberataków - po sabotaż infrastruktury i ataki dronów. Europejskie służby bezpieczeństwa uważają te działania za skoordynowaną kampanię mającą na celu zdestabilizowanie europejskich sojuszników Ukrainy - napisał "Financial Times".

Proponowane przepisy, które mają znaleźć się w przygotowywanym w Brukseli nowym pakiecie sankcji wobec Rosji, wymagałyby od rosyjskich dyplomatów informowania rządów o planach wjazdu do ich krajów.

Obawy niektórych polityków

Węgry wycofały się z zapowiedzi zawetowania pakietu, jednak na drodze do przyjęcia sankcji stanąć może Austria - dodał brytyjski dziennik.

Władze w Wiedniu chcą zniesienia sankcji na aktywa rosyjskiego oligarchy Olega Dieripaski, które przypadłyby austriackiemu bankowi Raiffeisen, rekompensując odwetową karę nałożoną na bank przez rosyjski sąd. Ambasadorowie kilkunastu państw zapowiedzieli jednak, że jeżeli propozycja Wiednia zostanie uwzględniona, nie będą mogli poprzeć pakietu.

Według "Financial Times" niektórzy europejscy politycy obawiają się, że zgoda na postulat Wiednia legitymizowałaby obchodzenie sankcji przez oligarchów i wzmocniłaby rosyjskie sądy, które w odwecie za sankcje nakazują konfiskatę zachodnich aktywów.

Działalność szpiegów

Agencje wywiadowcze UE twierdzą, że rosyjscy szpiedzy podszywający się pod dyplomatów często prowadzą działania poza granicami swoich krajów goszczących. - Są oddelegowani do jednego miejsca, ale pracują w innym - powiedział brytyjskiemu dziennikowi wysoki rangą dyplomata UE, powołując się na raporty wywiadowcze.

- Służby wywiadu kraju goszczącego wiedzą, co robią (rosyjscy szpiedzy), ale jeśli przekroczą oni granicę, temu krajowi będzie trudniej ich śledzić - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Fala solidarności z Polską. Kolejne kraje protestują

Za wprowadzeniem ograniczeń od maja ubiegłego roku lobbował w szczególności rząd Czech. Praga wstrzymała wjazd wielu rosyjskich dyplomatów podejrzanych o wspieranie działań wywiadowczych, jednak setki z nich są nadal akredytowane w sąsiedniej Austrii i stamtąd mogą legalnie przekraczać granicę z Czechami.

Siedziba MSZ w Moskwie Źródło: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ograniczenia są "konieczne"

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powiedział, że ograniczenia są konieczne, aby przywrócić zasadę wzajemności.

- Nie ma strefy Schengen dla Rosji, więc nie ma sensu, aby rosyjski dyplomata akredytowany w Hiszpanii mógł przyjeżdżać do Pragi, kiedy tylko zechce - powiedział. - Powinniśmy stosować ścisłą zasadę wzajemności przy wydawaniu krótkoterminowych wiz dyplomatycznych na mocy konwencji wiedeńskiej - dodał Lipavsky.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosyjscy dyplomaci wydaleni z Rumunii. MSZ zarzuca Moskwie działania hybrydowe

W 2014 roku Czechy padły ofiarą jednego z najpoważniejszych rosyjskich ataków sabotażowych na terytorium UE, kiedy w wyniku eksplozji w magazynie zginęły dwie osoby. Praga przypisała atak agentom rosyjskiego wywiadu zagranicznego GRU - przypomniał "Financial Times".

Reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się we wtorek do publikacji brytyjskiego dziennika, oznajmił, że w przypadku wprowadzenia przez UE ograniczeń w podróżowaniu rosyjskich dyplomatów, Rosja "zareaguje".

- Rosyjski resort dyplomacji sformułuje swoje propozycje dotyczące działań odwetowych, które zostaną zrealizowane - mówił Pieskow, dodając, że "oczywiście, będzie (reakcja)".

OGLĄDAJ: "Prezydent Putin sprowadził do Europy wojnę"